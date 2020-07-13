В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Минтруд России поддержал депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой, сообщают "Известия".
Согласно подготовленным поправкам в Трудовой кодекс, работники смогут договариваться с работодателем по поводу возмещения затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и прочие расходы. Компенсации можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе и нормативные акты.
По словам авторов законопроекта, он также должен защитить работников на "дистанционке" от круглосуточной работы: депутаты планируют законодательно закрепить такие понятия, как "неприкосновенность времени отдыха" и "время взаимодействия".
Минтруд посоветовал авторам уточнить данные термины и указать перечень последствий, которые возникают при отказе сотрудника временно переходить на удаленную работу.
Комментарии
"работники смогут договариваться с работодателем по поводу возмещения затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и прочие расходы"
А щас не могут договариваться? Что изменится то?
Если работодатель с пониманием относится к сотруднику, но и без законопроекта возместит, а если экономный и не ценит кадры, то и с законопроектом пошлет.
У нас обяхательства то стараются обойти, а тут "договориться" разрешили.
Простигоспади, когда уже эти фантазеры сменятся на реально работающих людей, которые реально смогли бы решать проблемы граждан и страны. Ну ничего ж путевого не предлагают.