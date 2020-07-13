"В три дня я наведу порядок". Схимонах Сергий призвал Путина отдать ему власть

Бывший схиигумен, а ныне схимонах Сергий, известный также как Николай Романов, в новом видеоролике потребовал президентских полномочий от Владимира Путина. Запись размещена на видеохостинге Youtube.
"Предлагаю Вам... передать полномочия мне – схиигумену Сергию. В три дня я наведу порядок в России", – сказал скандальный священник.
Священнослужитель также добавил, что ждет покаяния от президента и патриарха Кирилла.
Напомним, что схимонах Сергий стал известен после заявлений, в которых он отрицал пандемию коронавируса. Позднее священник силой захватил Среднеуральский женский монастырь, а его последователи напали на Ксению Собчак, которая приехала снять про происходящее репортаж.
Позднее церковный суд признал священника виновным в нарушении монашеских правил и лишил Сергия сана схиигумена.
Комментарии
СМИ будут публиковать бред всех сумасшедших?
А говорят оппозиции нет, душат их типа
Делаем ставки, что его ждёт. Как Игнатьева или как Габышева?
Каждый суслик - агроном.
В три дня не получится, даже чтобы воры разбежались
По ходу полномочия Наполеона ему передадут.
В дурдоме день открытых дверей ? И СМИ рады такой бред печатать и носиться с ним ?
И положить полечить...
В три дня не получится, даже чтобы воры разбежались
Опасные для страны воры все имеют самолёты и даже авиаотряды, несколько часов и они уже улетели.
Схимонах Сергий призвал Путина отдать ему власть
Ну если Собчак больше бить не будет
Ну всё. Заказал себе старикан бесплатную путёвку в дурдом. В одну палату с якутским шаманом.
Священник заявил, что ждет на покаяние президента и патриарха России
А Собчак священника уже в суде ждет
"В три дня я наведу порядок"
Будет Собчак розгами пороть
Он же матёрый рецидивист. Наверное рыло в пуху опять, строит из себя дурачка чтобы в больничку укатали. Всё лучше чем в камере.
Дак беспорядок в России это и есть порядок. Схигумен не в курсе
известный также как Николай Романов
царская власть Романовых закончилась в 1917 году.
Так та лошадь через ТАКОЙ забор сиганула со своей компашкой права качать?
Для передачи власти приехали ребята в белых халатах, место Наполеона ждёт
Похвальное желание, тем более, что обнуленный никогда порядка в стране не наведет - ему не выгодно...
А мы с Калибром смотрим и слушаем по ютуби только мощного политика Навального.Он тоже хочет стать президентом РФ.Навальный очень рассудительный политик.Он выступал и выступает не только против президента Путина и патриарха Кирилла,но и против бывшего премьера Медведева,против главного прокурора страны Чайки,против главы СК Быстрыкина,против главы МВД Колокольцева,против глав избирательной комиссии Чурова и Памфиловой,против главы Роскосмоса Рогозина,против министра здравоохранения Голиковой,а также против всей руководящей партии страны(ЕР),до единого человека.Навальный глыбище,Навальный человечище.Мы с Калибром никогда не пропускаем его ролики.
А что, так можно было? А то тут ноют, что президент обнулился и дальше править будет нескончаемо. Человек дела, мужик хоть сказал, а не сопли на интернетовских страницах размазывает, как некоторые комментаторы на амике до сих пор это делают.
Что утер всем вам нос, а теперь, кто тут ныл о Путине, его, конечно, в психи срочно запишут...
Какой же он псих, если Собчак выгнал. Хотя может по ошибке
Ну все, вопрос с властью решился
Порядок будет серьезный, он бардака не потерпит
Собчак он зря выгнал, мог объединить усилия по борьбе с властью
Кандидат от народа!
13.07.2020 12:17
гость
Кандидат от народа!
Кто его выдвигал???Он самозванец!
Собчак и приезжала к нему, потому что она тоже за порядок и от народа. А они не разобрались и сразу бить. Собчак сказала, что такой порядок ей не нужен и пошла искать у него управу у власти. Но суд пока дело не рассмотрел, а если Сергий власть возьмет, то и вообще рассматривать не будет
схимонах Сергий, известный также как Николай Романов
Николай Романов последний император России. И вот опять Николай Романов. Очень символично
Интересно, когда то у Николая Романова коммунисты власть забрали, а сейчас Николай Романов требует отдать ему власть
13.07.2020 12:30
гость
Не забрали,он сам отказался от трона.Власть валялась под ногами-бери кто хочешь.Большевики оказались сообразительнее,и народ их поддержал.Но кто захочет сейчас новых потрясений?
13.07.2020 12:35
- гость -
Не забрали,он сам отказался от трона
Ну, расстрелялся то он потом не сам. Да и отказался, потому что попросили. Да и Временное правительство большевикам власть отдавать не собиралась, поэтому большевики, прежде чем власть взять, много народу постреляли. И потом еще постреляли недовольных. И вот опять Николай Романов, недовольный
Карьера:
Схиигумен, схимонах, схипрезидент всея Руси...
Тот случай, когда не "кто угодно, но только не путин".
Таких кандидатов на власть в стране не мало и за кем то из них народ пойдет быстрее, чем за Собчак