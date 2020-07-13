В Алтайском крае разрешили работать только трем пляжам. Все они находятся в Барнауле. А вот об открытии бассейнов пока речи не идет. Об этом во время пресс-конференции рассказала Лариса Зубова, начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной управления Роспотребнадзора.
"В прошлую пятницу Роспотребнадзор выдал три санитарно-эпидемиологических заключения зонам рекреации. Мы исследовали воду и песок, и заключили, что они соответствуют санитарным нормам и правилам", – пояснила Лариса Зубова.
Отдыхать можно на озере Пионерском, которое находится в поселке Кирово, городском пляже на острове Помазкин и "Водный мир" на Оби. То есть пока открылись только барнаульские зоны отдыха. А вот по краю еще решения не принимали, добавила Зубова.
Также власти пока не рассматривают вопрос о запуске открытых бассейнов. Ведь работать им могут разрешить только на третьем этапе снятия ограничений. "В дальнейшем, если у нас рост заболеваемости снизится, то мы этот вопрос рассмотрим", – отметила Лариса Зубова.
Она также добавила, что даже после открытия владельцам бассейнов придется следовать правилам, которые разработал Роспотребнадзор. Они касаются расстановки шезлонгов, их обработки после каждого посетителя, у раздевалок не должно быть скученности и так далее.
Напомним, 10 июля губернатор разрешил открыться пляжам, которые имеют санитарно-эпидемиологические заключения и пригодны для купания. Такое решение оперштаб принял из-за того, что в регионе участились случаи гибели на воде, а люди массово отдыхают в необорудованных местах, где не исследовано дно, нет спасателей.
Комментарии
КОГДА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ВКЛЮЧАТ В СЕЛЬХОЗОВСКОЙ ОБЩАГЕ!
13.07.2020 15:25
- гость -
КОГДА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ВКЛЮЧАТ В СЕЛЬХОЗОВСКОЙ ОБЩАГЕ!
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Так пляжи открыли поэтому!
А пляж на Бирюзовой Катуни и бассейны на Ае без разрешений работают?
А, Гуселетово, Сорочий лог и т.д. и т.п. Не смешили бы уже людей. А, за маски штрафуют, бред.
Ну не дегенераты ли?
Бассейнам работать не разрешали пока)))