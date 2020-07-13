В Алтайском крае снизился показатель заболеваемости коронавирусом

Алтайский край переместился со второй на третью строчку в рейтинге регионов Сибири по наименьшему числу случаев коронавируса на 100 тысяч населения. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Несмотря на ежедневно большой прирост новых случаев COVID-19, за неделю с 7 по 13 июля заболеваемость на 100 тысяч человек снизилась на 64,3 пункта – до 256,8. При этом снижение более существенное, чем за предыдущую неделю, когда показатель упал на 26,7.
Как отметили в штабе, индекс распространения заболевания в Алтайском крае также остается на уровне ниже среднесибирского и среднероссийского – 312,4 и 468,4 соответственно.
Первыми в СФО по данному показателю остается Республика Тыва (1700,5 человека на 100 тысяч населения). Второе место занимает Республика Алтай (505,2).
Как ранее сообщил amic.ru, на 13 июля в Алтайском крае выявили 235 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число больных достигло 6056.
Комментарии
Это потому что Виктор Петрович провёл среди нас разъяснительную работу. Других причин быть не может.
26 июля прохождение Бессмертного полка. Пока не отменяли - есть к чему стремиться.
Чего мелочиться,надо один раз написать "вспышку" в пару тысяч за день и потом по одному уменьшать,будет сплошное снижение.
Игры с цифрами. А на деле-то ни капельки не лучше, только хуже.
Благодаря оперативной работе !!!
Эх какое счастье жить в одно время со столь талантливыми управленцами
А по суточному приросту на душу населения второе место в стране после Ханты-Мансийска. ВТОРОЕ место в СТРАНЕ за сутки. Если Ханты-Мансийск завтра тормознет, мы будем первые
Димку домой, а Ульянку вернуть родителям!
Ну вот как раз оставшиеся 20% койко-мест займут
погодите, сейчас диагностический 10 тысяч скопившихся проб сделает и первенство будет наше. надо же хоть в чем-то прорваться
По факту 20-30% населения уже переболело легко или бессимптомно.
Через месяц от силы число новых заболевших пойдет вниз (потому что естественным достигается коллективный иммунитет), партия скажет - спасибо нам!
13.07.2020 19:27
- гость -
Ученые уже пишут, что при этой болячке нет длительного коллективного иммунитета...
"Всех нас когда-нибудь кто-нить задавит,
За исключением тех, кто в гробу." (В.Высоцкий)