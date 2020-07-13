Точно защищен. В Алтайском крае мужчина зашел в магазин и выпил антисептик для рук

В Бийске мужчина зашел в магазин и выпил антисептик, предназначенный для обработки рук посетителями торговой точки. Об этом сообщает паблик "Инцидент Бийск".
Необычной способ дезинфекции попал на записи камер магазина "Русская охота". Находчивый бийчанин подошел к стойке со средством, чтобы обработать руки, а после, осмотревшись и поняв, что никто за ним не наблюдает, открутил распрыскиватель бутылки и выпил содержимое.
Напомним, что нередко в антисептиках для рук используется изопропиловый спирт, который является токсичным для человека, а потому мужчина запросто мог попасть в больницу с серьезным отравлением.
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