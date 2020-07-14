"Швырнул пакет молока на пол". Барнаульцы недовольны ужесточением масочного режима

Часть жителей Барнаула оказались недовольны ужесточением масочного режима – горожане жалуются, что магазины отказываются обслуживать их без масок. Об этом сообщает ИА "Банкфакс".
Часть жителей краевой столицы считает перебором запрет на обслуживание покупателей, которые не носят средства индивидуальной защиты. Барнаульцам, забывшим маски дома, отказывают в обслуживании, из-за чего им приходится уходить из магазинов без покупок.
Один подобный случай произошел в строительном магазине. Однако посетитель посчитал отказ необоснованным, поскольку владельцы магазинов не предоставили ему документ, который обязывает его надевать маску в магазине, что, по его мнению, является нарушением ст 207.1 УК РФ "Распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих грозу жизни и безопасности граждан".
Другой пример протеста произошел в продуктовом магазине. Покупатель подошел на кассу для оплаты товара, однако кассир отказала ему из-за отсутствия маски. После конфликта мужчина швырнул пакет молока на пол и ушел без товаров.
При этом в некоторых торговых сетях можно приобрести маски на месте, однако возникают и абсурдные ситуации, когда приобрести средство защиты не выходит из-за его отсутствия у покупателя.
Как ранее писал amic.ru, 10 июля Виктор Томенко внес изменения в указ по мерам противодействия распространению коронавируса, согласно которым организации не имеют права обслуживать посетителей, которые не используют средства защиты. За нарушение компании могут столкнуться с серьезными санкциями – штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.
Комментарии
швырнул пакет молока на пол и ушел без товаров
Губернатор провоцирует конфликты. Дойдёт до драк и нормальные люди окажутся в тюрьме.
После конфликта мужчина швырнул пакет молока на пол
Этот мужчина может швырнуть товар на пол и если ему не понравится товар. Пока его не швырнут на 15 суток он и будет швырять товары
Мне цена на многие товары не нравится, с трудом сдерживаюсь, чтобы не швырнуть такой товар на пол. Цены на товары провоцирует конфликты. С такими ценами дойдет до драк и нормальные люди окажутся в тюрьме.
Обслуживание начинается при входе в торговый зал. Почему пускают в зал без масок.
Да потому что закошмарил роспотребнадзор магазины штрафами.
Они бы так организации кошмарили в которых люди заболели ковидом, но никого при этом не проверили и деятельность организации не приостановили. Да не то что не приостановили, даже помещения не обработали.
А что за маски, то магазины, как и пассажироперевозящие организации, должны обеспечивать посетителей на входе.
Не обеспечили, отказали, зафиксировали это, вызовите полицаев и обратитесь в суд.
Нормальные не окажутся. Они проявятся уважение к окружающим и наденут маску. Провокаторы - возможно, и поделом.
Барнаульцам, забывшим маски дома, отказывают в обслуживании, из-за чего им приходится уходить из магазинов без покупок.
Ерунда какая то. Была сегодня в ленте, в м-ра на новом рынке - там лежат заготовки для масок - бесплатно, сделай себе и иди за своим молоком.
Когда человек конфликтует стем кто выполняет требования вышестоящего руководства то этот человек -*-ДЫБИЛ
А стана где много дыбилов должна вымереть как динозавры
Другой пример протеста произошел в продуктовом магазине
Если покупателю на входе не предложили бесплатную маску, то продуктовый магазин был обязан его обслужить. Молоко на полу компенсация морального вреда от магазина. Но если на входе ему предложили маску, но он отказался ее надеть, то он не прав. И административное наказание за хулиганство может его настичь
14.07.2020 13:11
гость
Запросто могут за хулиганство в общественном месте. Пусть дальше швыряется.
О, Господи! Нищеброды, выделите уже из бюджета 100 руб. на маски и не поднимайте бучу, на пиво больше тратите. Мы - то почему должны страдсть из-за вашего крохоборства?
правильно делают что не пускают и не обслуживают
один без маски покашляет в магазине на все продукты - и болей население
и так мест в больницах нет - заболевших предлагают увезти в Новоалтайск то еще куда
от безграмотности бушуют
В инфекционном отделении потом пусть швыряет чем хочет, если сможет
Любой имеет право не надевать маску и выплатить за это штраф, а любой магазин, теперь имеет право не обслуживать без маски. НО! При условии предложения бесплатной маски на входе. Вот про это в статье ни слова. А это важно, предлагали мужику на входе бесплатную маску?
Повторю обращение гостя 13.18. Нищеброды! Вам никто ничего не обязан. Вы обязаны выполнять указ губернатора. Не выпейте свою обязательную бутылку пива и купите маску. Большинство не носит маску из принципа.
Цель одна - нарубить штрафов и загнобить население. Следующий шаг желтые штаны? Колокольчик? Намордник? Ошейник? Средневековая инквизиция отдыхает. Попираются ФЗ распоряжениями и указаниями людей БЕЗ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ! Нравится ходить в маске? Надень ещё каску! А то мало ли что!
Не желаете носить маски, сидите дома. Зачем показные акции то устраивать, детский сад какой-то. На пол бы еще упал, ногами по полу постучал.
Можно создать прецедент, в магазин подъезжают уполномоченные силовики, крутой, но тупой чувак на входе гордо отказывается от бесплатной маски, это фиксируется на камеру. Проходит в магазин, берет с прилавка товар, после чего его препровождают для составление протокола. Пока в крае не составлено ни одного протокола на крутого чувака (а сейчас еще не составлено ни одного) крутизна и тупость так и будут переть, как краевая статистика
Принципиально они маски не носят. Тогда если заболеете, принципиально к врачам не обращайтесь и места ИВЛ не занимайте. Будьте последовательны в своём идиотизме!
ФЗ уполномочивают губернаторов издавать указы территории регионов
Вы обязаны выполнять указ губернатора.
да мы не против, только пусть сначала обеспечит податное население средствами индивидуальной защиты органов дыхание...
14.07.2020 13:33
Гость
Повторю обращение гостя 13.18. Нищеброды! Вам никто ничего не обязан. Вы обязаны - Оскорбления идут исключительно из уст "псевдо элиты" ибо ни кто ни чего ни кому не обязан. Не говорите мне что делать, я вам отвечу куда вам идти. По вашему наличие маски на лице это аксессуар демонстрирующий принадлежность к касте белой кости и голубой крови? Смешно....
ФЗ уполномочивают губернаторов издавать указы территории регионов
не противоречащие федеральному законодательству...
14.07.2020 13:41
- гость -
Вам никто ничего не обязан.
что-то с русским языком у вас не того )))
ибо ни кто ни чего ни кому не обязан.
да вы батенька нигилист, как я погляжу
сходите с такими заявлениями в налоговую инспекцию )))
Амик, вы бы лучше статью с Барнаул ньюс перепечатали, чем с Банкфакса)) там юрист отвечает на вопросы о правомерности штрафов. Русским по белому сказано: если вы пришли в магазин без маски, вам обязаны бесплатно её предоставить, если магазин не предоставил, то штрафовать вас никто не может и не обслужить не имеют права( вам обязаны продать товар). Если вам предложили маску, а вы отказались, тогда имеют права не обслуживать вас на кассе. С транспортом та же самая картина: вас не могут высадить, если вы без маски и вам ее бесплатно не предложили.
не противоречащие федеральному законодательству..
Разумеется. Узнать противоречат ли, можно в суде. А пока суд не вынес решение, что противоречат, они исполняются. Под угрозой санкций
Гость 14.07.2020 13:27 Любой имеет право не надевать маску и выплатить за это штраф, а любой магазин, теперь имеет право не обслуживать без маски. НО! При условии предложения бесплатной маски на входе. Вот про это в статье ни слова. А это важно, предлагали мужику на входе бесплатную маску?
Где Вы это прочитали? в каком нормативном акте? Не вводите людей в заблуждение. Есть Указ Губернатора, который предписывает обязательное ношение масок в общественных местах для граждан. Если человек не надевает маску - он уже нарушает - кстати штраф от 15 до 40 ТЫСЯЧ рублей на гражданина (сумма так то весьма существенная, чтобы потом доказывать как "красиво я в позе постоял - маску не надел - и штраф выплатил". Только потом все равно придется надеть). А магазинам: "запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без масок, а также предписано обеспечить соблюдение данного запрета. Кроме того, предприятия сферы торговли и услуг обязаны обеспечивать соблюдение необходимой социальной дистанции между клиентами не менее 1,5 метра, при входе в помещение предоставлять возможность обработки рук антисептиками и проводить обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей." - цитата из указа. Где здесь написано про бесплатные маски обязательные? Сами предприниматели и владельцы магазинов если заинтересованы в покупателях - могут организовать выдачу бесплатно, но только именно МОГУТ , а не обязаны. А могут продавать. Кто уж тут как зарабатывает.
да мы не против, только пусть сначала обеспечит податное население средствами индивидуальной защиты органов дыхание
Ну так сейчас прямо на входе и обеспечивают. Кто не против, надевает, кто против, молоком кидается
14.07.2020 13:39
Гость
Да вот сдается мне, что при появлении первых признаков болезни, они первые понесутся по врачам. Они "гордые", но трусливые.
(Скопировано) Можно создать прецедент, в магазин подъезжают уполномоченные силовики, крутой, но тупой чувак на входе гордо отказывается от бесплатной маски, это фиксируется на камеру. Проходит в магазин, берет с прилавка товар, после чего его препровождают для составление протокола. Пока в крае не составлено ни одного протокола на крутого чувака (а сейчас еще не составлено ни одного) крутизна и тупость так и будут переть, как краевая статистика - Так понимаю ваша BDSM мечта.
Лучше б убился об стену. А затем санитары увезли бы в лазарет им.Эрдмана. Пусть бы там доказывал что SARS это выдумка...
Народ вы вообще что несете, это полное коронбесие, читайте цифры : в Алтайском крае - 2,3 млн чел, за 6 месяцев 2020 года умерло от ковид 51 человек - это 0,0000 процента, какая нахрен пандемия, от обычного гриппа всегда так умерали.Это политика и бизнесс. Никто же не говорит сколько умерло от анкологии или сосудистой хирургии, посмотрите прежде чем орать за это дерьмо короновое...
Почему во всех регионах ходят в масках, почему уже в Новосибирске перешли ко второму этапу снятия ограничений, почему у нас из за остолопов, которые решили в позу вставать, мы топчемся на месте? Себя вы можете продолжать не уважать и не ценить свое здоровье, проявите уважение к окружающем вас людям.
Злобные ковид-диссиденты - это такой подвид ковид-диссидентов. Отличаются от ковид-диссидента обыкновенного тем, что выражает свой протест открыто и грубо, называет маску намордником, за которой обязательно последует ошейник и чип.
"вас не могут высадить, если вы без маски и вам ее бесплатно не предложили."
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Тогда вас скоро будут "высаживать" пинками другие пассажиры. Если отдельной особи насрать на безопасность всей популяции, популяция будет от неё избавляться.
14.07.2020 13:47
- гость -
Ну я практически все тоже самое и написал. Нам с вами не о чем спорить, кроме - власть требует использование масок, если обеспечивает масками, это постановление № 417. Губернатор может требовать от магазина не обслуживать без маски, НО в соответствии с ЗАКОНОМ. А ниже на ветке есть объяснение юриста, что в соответствии с ЗАКОНОМ магазин может отказать в обслуживании, только если предложит маску, а от нее откажутся. Тогда магазин законно не обслуживает, иначе обязан обслужить
про маски ясно. одну купили и таскайте. проблем сильно нет.
я о другом.
вот есть всякие новомодные современные места - центральная кофейня, или здесь варят добрый кофе, или та же грильница. там какая то дурь. здесь стойте, там не стойте, вот тут ждите, нал принимаем, нал не принимаем. такое ощущение что соревнуются кто сильнее людям за их же деньги мозг проколупает.
вам в кризис, люди за стакан кофе больше ста рублей несут, в нищем регионе, а вы изгаляетесь.
Тогда вас скоро будут "высаживать" пинками другие пассажиры.
Ну устроят драку разобьют друг другу рожи, попадут в больницу и полицию. Этого у нас губернатор добивается?
Народ вы вообще что несете, читайте цифры: в Алтайском крае суточный прирост 238, это один из худших, если не худший, суточный прирост на душу населения в стране. Это политика. В Англии на 1 выздоровевшего от короны, 34 умерших и никаких гарантий, что у нас не примерно тоже самое. Потому что это политика
Самый рассадник не магазины, а больницы. Сейчас проходили организацией медосмотр - хуже, чем до пандемии. Толпа в коридоре, время не продумано, один врач подошел позже и все его ждали и толпились в коридоре, многие без масок. Нам было выделено время, но те, кто должны были подходить за нами, тоже толпились тут же, а не ждали где нибудь на улице. Коридоры узкие, все битком. Вентиляции нет, очень душно.
А сегодня разрешили не соблюдать карантин при въезде в страну, т.е из США, Индии, Бразилии, где ковид прет, приедут и никакого карантина, будут расхаживать спокойненько а мы всё тут с масками боремся. Это что простите за логика? Да у людей уже массовый психоз из за этого ковида, изо всех дыр про него талдычат, а маски- это дополнительное напоминание, уже шагу не шагнешь нигде, кругом ковид!
14.07.2020 13:58
- гость -
А что такого сверхъестественного они от вас требуют? Прокукарекать, проползти на коленях? Они требуют соблюдения санитарных норм, принятых на период пандемии.
Мне уже хочется, чтобы по миру прокатилась эпидемия эболы, чтобы разом передохли все деграданты, которые считают, что надввание маски - это слишком трудоемкая процедура для такой низкой смертности. И вообще нечего быть лохом и прогибаться. Вы, в первую очередь, маской защищаете окружающих от своих соплей и слюней. Потому что секретными навыками, чихать в локоть, или хотя бы просто в руку мало кто обладает.
Да господи, вам просто элементарную дистанцию в магазинах соблюдать сложно.
Те кто пытается еще и законом оправдать свое нежелание сохранить здоровье окружающих - вы вообще самые упоротые!
Не было бы никакой пандемии, если бы процент людей, с интеллектом курицы, был хоть чуточку поменьше.
ниже на ветке есть объяснение юриста, что в соответствии с ЗАКОНОМ магазин может отказать в обслуживании, только если предложит маску, а от нее откажутся. Тогда магазин законно не обслуживает, иначе обязан обслужить
Этот псевдоюрист не сделал ни одной ссылки на закон по которому магазины должны давать бесплатные маски! Просто позвиздел для таких брехунов как гость 13:57!
>А что такого сверхъестественного они от вас требуют?
Чувак, это Барнаул, Алтайский Край. Тут банальная вежливость уже признак того, что ты ЛОХ.
вам в кризис, люди за стакан кофе больше ста рублей несут, в нищем регионе, а вы изгаляетесь.
А вы не носите им по 100 рублей и до них быстро дойдёт.
Цепляются люди за жизнь. Смешные. Как будто бы знают когда и от чего помрут. Может быть прям вот счас. И ведь кто-то вот прям счас и помер. И не от вируса даже может быть.
13.33 "Цель одна - нарубить штрафов и загнобить население. Следующий шаг желтые штаны? Колокольчик? Намордник? Ошейник? Средневековая инквизиция отдыхает. Попираются ФЗ распоряжениями и указаниями людей БЕЗ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ! Нравится ходить в маске? Надень ещё каску! А то мало ли что!"
Я когда в армии служил, у нас КГБшник был, так вот он говори:" Сначала сапоги не почистишь, потом в строй опоздаешь, а потом Родину продашь.- так и Вы.
14.07.2020 14:11
сметанный кот
Да чего им объяснять этим мамкиным революционерам? Как пенсионный возраст и НДС повысили, так они на кухнях шептались... а как маску надеть, так будут биться до последнего
>Цепляются люди за жизнь. Смешные. Как будто бы знают когда и от чего помрут.
Да, я хочу еще пожить и сделать это без каких-то хронических осложнений снижающих качество жизни.
А ты можешь не быть смешным, и пойти самовыпилиться, если так уж прям плевать на свое здоровье.
Молоко на полу компенсация морального вреда от магазина.
Какой бред! Это просто воспитали вас плохо. А что же раньше не орали, что на входе в платную больницу приходится одевать бахилы- это же ущемление свободы личности, пошвыряли бы что-нибудь на пол в знак протеста против "политики партии и правительства", а вдруг еще нахвостник заставят одеть. Не уважаете никого вокруг, все кругом вас никто-ни несчастные кассиры, ни врачи, ни боящиеся заразиться, одни вы ПУП-ы Земли.
- гость -
Самый рассадник не магазины, а больницы.
Совершенно верно! В магазине шансы заразиться очень малы, там вы не находитесь длительное время, зашли и вышли, контакты минимальны. Так же и в транспорте, где все проветривается, проехали и вышли, шансы невелики. Заражаются только в замкнутом пространстве при длительном тесном контакте.
Маски- это для успокоения, помочь- не помогут, но видимость принятых мер - создадут!
Этот псевдоюрист не сделал ни одной ссылки на закон по которому магазины должны давать бесплатные маски! Просто позвиздел для таких брехунов как гость 13:57!
Как же не сделал, там дословно процитировано постановление 417, за нарушение которого и предусмотрено наказание статьей 20.6.1 известного ЗАКОНА под названием КоАП. А именно: "и (или) использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и ОРГАНИЗАЦИЯМИ)" То есть если ОРГАНИЗАЦИИ не предоставляют, использовать маску покупатель не обязан. А если не обязан, принуждать его не могут. Просто статья большая не все козлы 14:14 читают.
Люди! ну чего вы решили, что магазины обязаны вам бесплатные маски выдавать!??? вы вообще нормальные!? мало того, что им и так грозят штрафами в 200 тыс. за малейшее нарушение, так они и убытки еще должны нести на покупку масок и обеспечение ими тех, кто включил быка и забыл, где кнопка отключения! Более того, у нас настолько быдлячий народ бывает, что положи бесплатно маски, так они их по карманам распихают, что бы побольше унести, но все равно будут ходить и ныть. Не магазины эти правила придумали. Этому барану, что молоком швырялся, 15 тыс. штрафа, а предпринимателю, у которого доход то не всегда превышает эти 200 тыс рублей, потом отдуваться...Такое ощущение, что у многих стендаперов здесь, короновирус мозга!
14.07.2020 14:23
гость
А что же раньше не орали, что на входе в платную больницу приходится одевать бахилы- это же ущемление свободы личности, пошвыряли бы что-нибудь на пол в знак протеста против "политики партии и правительства"
Да у меня там была доля шутки. Понятно, что кидать на пол не законно. Не законно, но хотя бы объяснимо, если с ним тоже поступили не законно. Кстати, с бахилами, хороший пример и Указа никакого нет, а никто не возмущается, молча одевают и идут. Правда интересно. Психология
на ВЫБОРАХ МАСКА ДАВАЛЫ
Этому барану, что молоком швырялся, 15 тыс. штрафа
Да этому барану никто ничего не сделал. И вряд ли сделает. Если бы ему грозило 15 тысяч штрафа он реальный намордник бы надел. Он просто уверен, что никто ничего ему не сделает. И пока хоть одному в крае не сделают, он так и будет уверен
на ВЫБОРАХ МАСКА ДАВАЛЫ
И сейчас в Марие Ра дают
>с бахилами, хороший пример и Указа никакого нет, а никто не возмущается, молча одевают и идут. Правда интересно. Психология
Тсссс, а то слабоумные сейчас "осознают", что их "в кандалы заковывают" и будут обходы через юристов искать
Кстати, с бахилами, хороший пример
Ну коли с масками у вас не получается, может тогда заставить всех в бахилах ходить?
"Согласно данным ВОЗ ежегодно в мире туберкулезом заболевают до 10 миллионов человек, и около 1,5 миллионов человек умирают от этой болезни"
"В 2019 г. Алтайский край вошёл в число регионов с высокой заболеваемостью туберкулёзом."
По прошествии лет посмотрим, что унесло больше жизней - covid, или истерия и провал в других областях здравоохранения и экономики из за него.
Ну коли с масками у вас не получается, может тогда заставить всех в бахилах ходить?
Так в бахилах ходить вас уже заставили, ходите и не вякаете. А то баба Дуся грязной тряпкой как даст по башке. Может и маску наденете, не? А то баба Дуся, в смысле уполномоченные органы, могут и по башке
Контроль наличия масок и, в случае отсутствия, их продажа должны осуществляться НА ВХОДЕ В МАГАЗИН, а не на выходе. Указ, указом, а мозги нужно включать!
Раньше маски носили только бандиты. Теперь в правительстве. Мир перевернулся.
covid и истерия и провал в других областях здравоохранения и экономики из за него неразрывно связаны. В этом и опасность, больницы переполняются, закрываются под ковидные, медики кончаются, никто никого лечить не успевает. Если ушками прохлопать, будет как в Англии, на 1 вылечившегося, 34 умерших
Бандитам впадлу такую маску надевать
На зоне надевают. Тут дело не в желании, а в том могут ли заставить
14.07.2020 14:42
- гость -
100% признаки невроза после окончания ковид эпидемии в мире будут обнаружены у 100% населения, включая детей. А невроз - это куда более коварное заболевание, чем этот таинственный ковид19...
14.07.2020 15:00
Гость
А невроз - это куда более коварное заболевание, чем этот таинственный ковид19
Вы, конечно, специалист в области ковида и невроза, но вопрос спорный
Если ушками прохлопать, будет как в Англии, на 1 вылечившегося, 34 умерших
Откуда такие цифры? Вы сводки bbc ежедневно прочитываете в оригинале??..