Российский патруль подорвали в Сирии

Террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля в Сирии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР.
Во время взрыва легкие ранения получили трое российских военнослужащих. Есть пострадавшие и у турецкой стороны.
"Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну", – уточнили в ЦПВС.
Пострадавших россиян доставили на авиабазу Хмеймим. Там им оказали необходимую медицинскую помощь.
Патрулирование временно прекращено. Ведется эвакуация поврежденной техники.
Комментарии
А нечего по Сирии разъезжать!
à la guerre comme à la guerre
"трое ранены", а от остальных даже пепла не осталось - на видео видно, что взрыв просто уничтожил весь центр колонны!
Что Россия делает в Сирии ?
16:50
CALIBR
Вносит свой вклад в шатание БВ, обеспечения достойных цен на нефть.
современный "Афганистан -лайт", но такой же бессмысленный и беспощадный.
Так, вроде, шойгу там уже всех победило (и неоднократно), и войска все вывело...
Oх,Калибр,Калибр,дитя малое неразумное.А что там делает пиндосия,турция,иран?Что там и вообще в Африке делают военные подразделения стран западной европы?В песочек играют,мой маленький далёкий друг.
или всё-таки недалёкий?
14.07.2020 17:02
- гость -
Oх,Калибр,Калибр,дитя малое неразумное.А что там делает пиндосия,турция,иран?Что там и вообще в Африке делают военные подразделения стран западной европы?В песочек играют,мой маленький далёкий друг.
С ИГИЛ (запрещено в РФ) Кремль там практически не ведёт борьбу. Это видно из географии: российские ВКС бомбят объекты в западной части Сирии, сейчас прежде всего по Алеппо и вокруг, в то время как позиции ИГИЛ растянуты в восточной части Сирии вдоль Евфрата от района северо-западнее Ракки, через саму Ракку ниже к Дейр эз-Зору и далее на юго-восток в Ирак. Там бомбит коалиция. Без РФ они и справляются: за 2 года бомбардировок они уничтожили 31.900 целей (укреплённые позиции, танки, машины, объекты нефтедобычи и т.д.), затратив на это $10 млрд. Территория, контролируемая ИГИЛ, сократилась при этом почти вдвое.
А что там делает пиндосия,турция,иран?Что там и вообще в Африке делают военные подразделения стран западной европы?
Ну у пиндосии и стран западной европы с деньгами всё в порядке, турки и иран делят зоны влияния. А вот что там делает Россия, у которой средний класс = 250 баксов - не совсем понятно.
14.07.2020 17:06
- гость -
конечно , клоун, мы тебе верим, ната там победила всех, куда нашей вкс
14.07.2020 17:09
- гость -
а ты хотел чтобы рассеюшка в войне за рынок сбыта ресурсов не учавствовала?
что жр ать будешь тогда?
Россия в Сирии закрепила своё военно-политическое положение, в частности она будет влиять на потоки газа и нефти в этом районе.А коалиция там присутствует(и которая туда вошла ещё задолго до России,посмотрите список стран,начиная с Австралии)) единственно токмо ради свободы и демократии.Именно из-за них они,как вы пишете,потратили 10 млрд долларов.Только свобода и демократия.И больше им ничего не надо.Лишь бы только свобода и демократия...И чтоб террористов на свете не было.
14.07.2020 17:16
- гость -
14.07.2020 17:09
- гость -
а ты хотел чтобы рассеюшка в войне за рынок сбыта ресурсов не учавствовала?
что жр ать будешь тогда?
Нацепи силиликоновые сиски и подкатись к Харви Вайнштейну, скрепо но сец, а я пойду урожай с грядок собирать
Ипотеку отработали