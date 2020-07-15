"Папа, я к тебе приеду". Иностранец мог попасть в рабство в Алтайском крае

31-летний гражданин Узбекистана Шерзод Рахмонкулов уехал на заработки в Россию в 2012 году. В 2014 он должен был вернуться назад, но перестал выходить на связь, пишет "КП-Новосибирск".
Брат пропавшего мужчины рассказал изданию, что сначала у Шерзода все шло хорошо. Он смог устроиться на металлобазу и получать стабильный доход, но последний диалог братьев, который произошел в 2014 году, получился странным.
"Шерзод сообщил, что теперь работает в Смоленском районе Алтайского края, но почему он там оказался и кем работает, так и не сказал", – вспоминает его родственник.
Позднее мужчина еще один раз выходил на связь и созванивался с отцом. Последнее, что он сказал: "Папа, я к тебе приеду".
Родные подали заявление в полицию, поиски Шерзода ведутся уже на протяжении шести лет. Главная проблема – отсутствие зацепок. Неясно, где именно пропал мужчина, в Алтайском крае или в Новосибирске. Родственники пропавшего предполагают, что в России он попросту попал в рабство.
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