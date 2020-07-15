Госдума рассмотрит поправку о проведении трехдневных голосований на выборах

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил инициативу о многодневном голосовании на выборах. 15 июля его рассмотрят на пленарном заседании, пишет "РГ".
"В выборное законодательство предложено добавить, так скажем, опробованный уже вариант голосования на референдуме – трехдневный", – рассказал зампред комитета Олег Нилов. Кроме того, по его словам, будет узаконен формат голосования на придомовых участках.
Отмечается, что во вторник Госдума планирует рассмотреть законопроект во втором и третьем чтениях. Поправка не будет относиться к единому дню голосования 13 сентября 2020 года, потому что кампания уже запущена.
Комментарии
наперсточники не уймутся
Гореть им в аду, если он есть. Жульё!!!
им понравилась возможность выжимать нужные проценты практически без контрольно.
Нужно внести поправку о проведении голосования через телевизор: кивнул - и все, голос учтен, никуда ходить не нужно.
Пусть не забудут эти три дня выходными сделать! )
Все хана выборам и голосованию, и эти люди еще ругали СССр
наблюдатели на ночь домой пашли - мухлюй как хочешь - ведь для этого всё задумано, не так-ли ????
И эти люди запрещают нам ковыряться в носу?
Закрепить опробованный вариант фальсификаций в конституции, это святое. Они так и не поняли что подделать результат голосований можно, а вот скрыть это, невозможно.
а вот скрыть это, невозможно.
Вы фсё врёти!
Прав тот у кого прав больше . Так было всегда!
опробованный уже вариант голосования на референдуме
у нас таки все-таки был референдум?...
вбросы удобно будет делать, иначе не победить путянцам