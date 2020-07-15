"Нет вечному Путину". В центре Барнаула мужчина устроил одиночный пикет

В Барнауле напротив памятнику Ленину мужчина устроил одиночный пикет против "обнуления" президентского срока, сообщает "Инцидент Барнаул".
Судя по фотографиям очевидца, протестующий пришел с плакатом, на котором с одной стороны написано "нет вечному Путину", а с другой стороны – "нет узурпации власти". При этом требования мер по борьбе с распространением COVID-19 демонстрант соблюдает – надел маску и выдержал социальную дистанцию.
Напомним, что по итогам всероссийского плебисцита поправки к Конституции, в том числе и "обнуляющие" сроки для действующего президента, были приняты с одобрением 78% проголосовавших.
Комментарии
И что.
Вождь дряхлеет - опасно правду о нем говорить...
Сколько бы он простоял в центре Минска с плакатом "Нет вечному Лукашенко"
Их несколько экземпляров. Какой имеется в виду?
По-мне - гаже тот, который на бледную спирохету похож.
Сколько бы он простоял в центре Минска с плакатом "Нет вечному Лукашенко"
Ну а что может нам соревнование устроить по уровню диктаторских режимов?
Продался МБХе.Интересно, сколько тот ему за это заплатил?
"обнуляющие" сроки для действующего президента, были приняты с одобрением 78%
А в 2036 году не придётся опять менять конституцию? Как бы не пришлось внести статью закрепляющего его бессмертие.
В Белоруссии всем нравится, что у них Батька вечно обнуленный, потому что они хорошо живут. Там сегодня толпы людей на улицу вышли, чтобы Батьку поблагодарить. Он 200 человек отобрал, наиболее благодарных ему, теперь будет от них благодарности принимать