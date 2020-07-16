iPhone 12 укомплектуют "неубиваемым" кабелем для зарядки

В комплекте с будущим iPhone 12 может появиться улучшенная версия кабеля для зарядки, сообщает портал 9to5mac.
Источники утверждают, что новый провод USB-C – Lightning будет в тканевой оплетке, его длина составит 1,05 метра, а толщина – 3,04 миллиметра. Это немного больше, чем в предыдущих моделях.
Кроме того, новые кабели имеют восемь серебряных контактов, покрытых родием. Это сделает аксессуар более долговечным и устойчивым к коррозии.
Провод уже прошел сертификацию. Тесты показали, что iPhone 11 Pro Max и iPad Air 3 заряжаются при максимальной мощности устройства.
Отметим, что сейчас Apple комплектует кабелем с оплеткой только компьютеры Mac Pro. Вероятно, в будущем это затронет и другую продукцию компании.
Как писал amic.ru, в этом году Apple может значительно урезать комплектацию iPhone 12. По данным инсайдеров, в коробке с новыми девайсами не будет идти проводная гарнитура и адаптер питания.
Комментарии
В 12 ифоне будет кабель зарядки?
ахахахахахаахахахахаха, кабель... я думал он от солнца будет заряжаться или от тепла тела хозяина
16.07.2020 17:17
- гость -
Конечно. И цена ему будет 8т. руб. Это ж на Афон...
Даешь кирзу и рогожу!
Времена жесткие впереди, нужно чтоб прочно и долговечно.