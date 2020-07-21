Более 450 миллионов рублей направили на обновление дорог в Бийске и его пригороде

Ремонтные работы в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" продолжаются в Бийской агломерации. В 2020 году на эти цели выделено около 477 миллионов рублей, пишет официальный сайт Алтайского края.
Специальная комиссия во главе с министром транспорта региона Александром Дементьевым проверила качество проводимых работ. В частности, специалисты оценили состояние улицы Вали Максимовой, где ремонт провели в прошлом году, а также обновляемые в нынешнем году улицы Советская и Короленко.
"Ремонтируются магистральные улицы, которые позволят разгрузить город, и кроме того, ведут к социально значимым объектам. К примеру, на улице Короленко расположены детская больница и медицинский колледж. Мы стараемся принимать во внимание мнение жителей и второй раз проводим опрос среди граждан, результаты которого учитываются при формировании плана дальнейших работ", – рассказал глава Бийска Александр Студеникин.
Отмечается, что работы ведутся и на региональных трассах, закончить ремонт полотна на территории Бийской агломерации планируют к октябрю.
Комментарии
А сколько было выделено на общественный транспорт и его инфраструктуру? Обновлялись ли трамвайные пути и подвижный состав, строились ли новые ветки?