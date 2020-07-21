В Горном Алтае из-за туристов приостановят ремонт Чуйского тракта

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин распорядился временно приостановить ремонтные работы на Чуйском тракте из-за огромных пробок, мешающих туристам и жителям региона. Об этом сообщает Telegram-канал "Алтай-Болтай".
Из-за починки моста в селе Усть-Муны Майминского района на трассе Р-256 жителям и гостям региона приходится простаивать в пробке по несколько часов. Ситуация усугубляется в выходные дни, когда из-за большого туристического потока там возникают большие заторы.
Хорохордин распорядился приостанавливать работы по пятницам, когда в Горный Алтай приезжает большое количество туристов, и по воскресеньям, когда они возвращаются домой. По данным канала, подрядчики оперативно изменили график ремонта, чтобы освободить указанные дни. При этом подчеркивается, что на качестве и сроках выполнения работ это не отразится.
Комментарии
А как они приостановят? Там полностью разобрана половина моста и весь транспорт идёт по одной полосе, регулируется светофором.
как как. светофор вырубят, дорожников на выходные))))))))))))
Там кроме светофора частенько дорожники ездят и их приходится ждать.
Лучше бы туристов приостановили.