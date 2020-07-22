Водное хозяйство, кадастр и геодезия. Каких специалистов готовит АГАУ

Факультет природообустройства – самый молодой в Алтайском аграрном университете. Но за 40 лет своего существования преподаватели направления выпустили уже тысячи специалистов в сфере водного хозяйства, кадастра и геодезии. Выпускников после учебы берут на работу в Росреестр, БТИ, земельные комитеты, проектно-изыскательские организации и предприятия ЖКХ.
На факультете природообустройства обучают по трем направлениям: "Гидромелиорация", "Землеустройство и кадастры", "Природообустройство и водопользование".
На первом готовят инженеров-строителей в области проектирования и строительства гидромелиоративных систем и гидротехнических сооружений. Выпускники, получившие образование по направлению "Землеустройство", знают все об измерении, восстановлении и образованию границ участков. Умеют формировать базы данных недвижимости. Разбираются в геодезическом обеспечении землеустройства, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений. И последнее направление выпускает специалистов для национального водного хозяйства на всех уровнях – от управления речными бассейнами, каскадами водохранилищ, крупными водосборами до решения локальных водохозяйственных задач городов и поселков.
Вступительные испытания:
бакалавриат – русский язык, профильная математика, физика;
магистратура – компьютерное тестирование.
Сроки приема документов:
бакалавриат (очная форма обучения): по результатам вступительных испытаний – до 8 августа; по результатам ЕГЭ – до 18 августа;
бакалавриат (заочная форма обучения): по результатам вступительных испытаний – до 29 августа; по результатам ЕГЭ – до 29 августа;
магистратура – до 29 августа.
Алтайский государственный аграрный университет
Телефон приемной комиссии АГАУ: 8 (3852) 62-83-52
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