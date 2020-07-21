Новое оборудование для проживания детей-инвалидов закупили в комплексный центр Бийска

Новое оборудование для сопровождаемого проживания детей-инвалидов приобрели в комплексный центр Бийска. Это стало возможным благодаря программам помощи инвалидам, пишет официальный сайт региона.
"Занятия в жилом модуле "Кухня" помогут детям-инвалидам сформировать навыки социального взаимодействия, соблюдения санитарно-гигиенических норм, научиться пользоваться бытовой техникой. Также ребята освоят правила безопасности при использовании нагревательных приборов, моющих средств, приобретут свой собственный практический опыт, — рассказала директор комплексного центра Людмила Чернова.
Для модуля "Кухня" закупили мебель, холодильник, микроволновую печь, мини-печь, пароварку, мультиварку, посудомоечную машину, электрический чайник, а также все приборы, адаптированные под инвалидов.
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