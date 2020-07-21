На Алтае 15-летний мотоциклист выехал на "встречку" и врезался в иномарку москвича

Фото: пресс-служба ГУ МВД Республики Алтай
В Турочакском районе Республики Алтай 15-летний подросток на мотоцикле столкнулся с автомобилем, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Инцидент произошел на 239-м километре дороги Бийск – Турочак – Артыбаш. Местный несовершеннолетний житель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 37-летнего жителя Москвы.
В результате ДТП юного байкера доставили в больницу, однако госпитализировать его не пришлось. По факту аварии возбуждено административное дело. Как отметили в пресс-службе МВД, оба водителя были трезвыми.
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