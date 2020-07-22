Онлайн-сервис по распознаванию музыки Shazam назвал самые популярные треки среди россиян в первом полугодии 2020 года. Об этом пишет "Афиша Daily" со ссылкой на статистику приложения.
На первом месте оказалась белорусская группа Intelligency с песней August. Второе место занял трек Blinding Lights музыканта The Weeknd. Тройку лидеров замыкают исполнители Тайпан & Agunda с песней "Луна не знает пути".
Топ-10 самых популярных треков по версии Shazam в РФ выглядит следующим образом:
- Intelligency – August
- The Weeknd – Blinding Lights
- Тайпан & Agunda – "Луна не знает пути"
- El Capon – Shut Up Chicken
- Hafex – Intihask
- SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix)
- Trevor Daniel – Falling
- Carla Morrison – Disfruto (Audioiko Remix)
- Billie Eilish – Everything I Wanted
- Raim – "Двигаться"
Напомним, 15 июля в России официально заработал стриминговый сервис Spotify.
Комментарии
Скоро от русского языка останется только мат.
Всю десятку песен первый раз вижу