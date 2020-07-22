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Новости

Названы самые популярные треки у россиян в 2020 году

, ИА "Амител"
Только две песни из десяти – русскоязычные
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Онлайн-сервис по распознаванию музыки Shazam назвал самые популярные треки среди россиян в первом полугодии 2020 года. Об этом пишет "Афиша Daily" со ссылкой на статистику приложения.

На первом месте оказалась белорусская группа Intelligency с песней August. Второе место занял трек Blinding Lights музыканта The Weeknd. Тройку лидеров замыкают исполнители Тайпан & Agunda с песней "Луна не знает пути".

Топ-10 самых популярных треков по версии Shazam в РФ выглядит следующим образом:

  1. Intelligency – August
  2. The Weeknd – Blinding Lights
  3. Тайпан & Agunda – "Луна не знает пути"
  4. El Capon – Shut Up Chicken
  5. Hafex – Intihask
  6. SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix)
  7. Trevor Daniel – Falling
  8. Carla Morrison – Disfruto (Audioiko Remix)
  9. Billie Eilish – Everything I Wanted
  10. Raim – "Двигаться"

Напомним, 15 июля в России официально заработал стриминговый сервис Spotify.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

22.07.2020 09:44
- гость -

Скоро от русского языка останется только мат.

22.07.2020 10:06
Иsтина

Всю десятку песен первый раз вижу

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