"Вот это спортсмен!" Сибирский полицейский залез на балкон, чтобы помочь пенсионерке

В Железногорске Красноярского края сотрудники полиции помогли 83-летней женщине, которая не могла попасть в свою квартиру. Пенсионерка обратилась в дежурную часть и рассказала, что на входной двери сломался замок, и она не может вернуться домой. Женщина очень переживала, потому что, по ее словам, оставила вариться овощи на включенной плите.
На место прибыл ближайший наряд ППС. На патрульном автомобиле полицейские подъехали к балкону квартиры. С крыши служебного УАЗа сержант полиции Вадим Колякин перебрался на балкон и зашел в квартиру. Выяснилось, что, уходя, женщина все-таки выключила плиту, а вот замок не открывался даже изнутри. С помощью инструментов полицейский вскрыл дверь. Хозяйка смогла вернуться домой и искренне поблагодарила стражей порядка за помощь.
Как уже писал amic.ru, ранее в Алтайском крае сотрудник полиции Шипуновского района Андрей Михайлов спас двух тонущих женщин. Страж порядка, который вместе с семьей находился неподалеку от озера, услышал крики, бросился отдыхающим на выручку и помог им добраться до берега.
Комментарии
Молодец, там неудобно выход на две делать, качнуться нельзя и охват узковат. Но более крупный рисковал бы больше, сварка могла отломится.
22.07.2020 13:03
гость
качнуться нельзя
Можно поясом качнуть и выйти. Главное, чтоб железяка выдержала.