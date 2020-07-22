В Алтайском крае из-за военных перекроют часть Чуйского тракта

Рано утром 23 июля в Алтайском крае из-за военных временно перекроют движение на одном из участков Чуйского тракта, сообщили в региональной ГИБДД.
С 03:40 до 06:40 будет ограничено движение для всех видов транспорта на отрезке Косиха – а/д подъезд к н.п. Косиха – Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Сибирский.
Краевая госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и по возможности заранее спланировать маршрут объезда.
Ранее сообщалось, что с 20 по 27 июля в Барнауле перекрыт участок ул. Попова из-за ремонта теплосетей. Движение закрыто по всей ширине проезжей части нечетной стороны улицы в районе пересечения с ул. Юрина.
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