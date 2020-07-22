Туристам заплатят за отдых в России

Правительство выплатит туристам компенсации от 5 до 15 тысяч рублей за отдых в регионах России по новым направлениям. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме в среду, 22 июля, передает ТАСС.
"Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах, их список уже составлен Ростуризмом", – отметил глава кабмина.
По его словам, на лето 2020 года в программу включены 45 новых направлений, среди них – Ростовская область, Красноярский край, Псковская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Вологодская область, Самарская область, Ярославская область, Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Нижегородская область, Калужская область, Мурманская область, Калининградская область, Саратовская область, Архангельская область, Ленинградская область, Смоленская область, Астраханская область, Волгоградская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, Тульская область, Тюменская область, Воронежская область, Республика Мордовия, Кемеровская область, Новгородская область, Тверская область, Пермский край, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Хабаровский край, Владимирская область, Челябинская область, Республика Карелия, Удмуртская Республика. Также отдельно выделены шесть специальных направлений с небольшим номерным фондом, где туристы также смогут получить кэшбэк – Бурятия, Хакасия, Камчатский край, Костромская область, Ивановская область, Ульяновская область.
На выплаты правительство выделит 15 миллиардов рублей. Премьер добавил, что сейчас туристическая сфера находится в сложном положении, и таким образом власти решили ее поддержать и создать новые возможности для развития внутреннего туризма.
Добавим, что с 1 октября по 20 декабря правительство намерено субсидировать поездки и по самым топовым направлениям — Алтайский край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградская область, Московская область, Ставропольский край, Москва и Санкт-Петербург.
Комментарии
Не понял? Нас нет или не увидел?
чет алтайского края нет
Угу, и заодно сделают невозможным собрать все справки на компенсацию,кто помнит о возмещении по 50 тысяч?
В апреле 2018 года приняли закон, который еще до подписания оброс слухами. В нем идет речь о путевках за счет работодателя. Про этот закон писали, что со следующего года работникам будут давать 50 тысяч рублей на путевки и билеты. Причем не только сотрудникам, но и членам их семей. Якобы в законе написано, что теперь так можно.
Заголовки СМИ примерно такого содержания: россияне смогут путешествовать за счет работодателей, работодатели начнут оплачивать путевки россиян. Просто подарок судьбы какой-то.
и? прям заколебались выплачивать
готовьте карманы
22.07.2020 16:13
- гость -
В нем идет речь о путевках за счет работодателя. Про этот закон писали, что со следующего года работникам будут давать 50 тысяч рублей
с каких шишей работодатель будет оплачивать ваши путевки? где он возьмет их? если гос учреждение, то пожалуйста за счет государства?
22.07.2020 16:35
Дмитрий
а типа эти новые с космоса возьмут на компенсацию?
22.07.2020 16:11
гость
чет алтайского края нет
А там кто-то отдыхает?
22.07.2020 16:10
- гость -
Не понял? Нас нет или не увидел?
22.07.2020 16:11
гость
чет алтайского края нет
Че не понятного? Сказано же мы топовое направление у нас Арбат есть и новая набережная а как театр кукол и музей достроят вообще заграница!
а еще у нас медведя уронили! представляете как туристы попрут!
чет алтайского края нет
В Алтайский край люди и без компенсаций поедут.