Вика Цыганова собралась стать губернатором Хабаровского края

Певица и бывший кандидат в депутаты Госдумы Вика Цыганова заявила журналистам о своем возможном участии в выборах губернатора Хабаровского края. Об этом пишет издание "Подъем".
По ее словам, нынешний врио региона Михаил Дегтярев говорит все правильно, но лидер должен быть беспартийным.
"Там надо наводить порядок. Женщине сложно, но у меня большой опыт. У меня даже нет детей – настолько я свободный человек. У меня нет готовности бросаться в омут с головой, но я понимаю, что есть какой-то потенциал. Если Господь так решит, скорее всего, буду участвовать", – сказала певица.
Она также вспомнила, как духовник называл ее губернатором перед выборами в Госдуму. Певица говорила ему, что она собирается в Думу, а не в губернаторы, а он все равно так ее называл.
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