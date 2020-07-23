Осторожно, окрашено: на что обратить внимание при выборе краски для интерьера

При выборе интерьерной краски неопытный покупатель в первую очередь обращает внимание на цвет. Но сначала нужно разобраться: безопасен ли материал для аллергиков? Подходит ли он для влажной уборки? Иначе есть вероятность, что через некоторое время ремонт придется переделывать.
Как выбрать краску?
На этике указано, для чего она предназначена: для стен или потолка, ванной или детской, фасада или цоколя. Для разных помещений – разные характеристики. Например, для кухни или санузла необходима влагостойкая краска, а в комнату для детей – гипоаллергенная. Но есть и универсальные варианты, которые можно использовать в любых помещениях, включая офисы, медицинские центры и даже бассейны.
Мыть или не мыть?
Обратите внимание, подходит ли отделочный материал для влажной уборки. Моющаяся краска – оптимальный вариант в доме, где есть маленькие дети, в учебных и развлекательных заведениях, на кухне и в кафе.
Существует четыре класса моющейся краски. От них зависит, как долго стены сохранят эстетический вид. Информация также указана на этикетке:
- 1-й класс – самый высокий. Стены, окрашенные такой краской, не боятся мытья даже с абразивными веществами. Подходит для бассейнов, санузлов и наружных работ.
- 2-й класс – выдерживает многократное мытье влажной губкой. Идеально для пищеблоков, кухонь, столовых.
- 3-й класс – подойдет для регулярной влажной уборки. Чаще всего используется в жилых помещениях.
- 4-й класс – самый низкий. Подходит для помещений с нечастой влажной уборкой.
Краски для потолка требуют особого внимания. Так, продукция марки Flugger Flutex 2S помогает даже скрыть небольшие неровности и дефекты поверхности.
Делая выбор в пользу недорогой неизвестной фирмы, можно заплатить дважды. Лучше доверять проверенным брендам – не искать их аналоги, а сразу покупать краску Flugger.
ИП Лутиков Павел Михайлович
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