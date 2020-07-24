Асмус показала, как "разделила имущество" с Харламовым

Известная российская актриса Кристина Асмус вновь в шутливой форме затронула тему развода с юмористом Гариком Харламовым.
Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок на фоне мотороллера, загруженного большим количеством вещей.
"Разделили имущество", – подписала фотографию актриса, сопроводив текст "смеющимися" смайликами.
Ранее amic.ru писал, что артисты Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Заявление об этом появилось в их аккаунтах в Instagram практически одновременно.
Напомним, в прошлом году Асмус рассказала о травле после съемок в фильме "Текст" и призвала своих подписчиков не обращать внимания на провокации.
В картине есть эротическая сцена, в которой снимаются Янковский и Асмус. Многие зрители и пользователи Сети сочли кадры слишком откровенными.
Помимо того, что Асмус писали гневные комментарии, недовольные штурмовали и социальные сети супруга актрисы — Гарика Харламова.
Под предлогом религиозных убеждений и семейных ценностей некоторые даже призывали лишить пару родительских прав и развести их.
В ноябре 2019 года стало известно, что поступали и угрозы. Об этом рассказал друг Асмус, призвав "взять под контроль" таких людей, "пока все не закончилось кровью".
Во время интервью на радио Кристина Асмус расплакалась после вопроса о реакции зрителей на эротическую сцену в фильме "Текст".
Она уточнила, что ее зацепила не реакция общества на фильм, а восприятие ее самой как актрисы. Кроме того, Асмус рассказала, что в ближайшее время она должна была сниматься еще в одном фильме, но из-за того, что в нем тоже будут интимные сцены, актриса готова отказаться от роли. Кристина добавила, что, возможно, больше не будет сниматься в подобных сценах.
Однако в июне выяснилось, что Асмус вновь снялась в эротической сцене. Она это сделала в новом фильме Филиппа Юрьева "Китобой".
Комментарии
Красивая девачко, зря разводится гарик
Потоптал сам, оставь другу, вишь как ноги раскинула, не пропадет...
Почему "Асмус"? Харлашка же!
Известная российская актриса Кристина Асмус
ну, да своими телесами известная...
зря разводится гарик
так бульдог с батрухой чалицца
24.07.2020 09:58
- гость -
У батрухи стопудов потуже...
пиарятся вот таким образом. но я их как-то не воспринимал и не воспринимаю как пару почему-то