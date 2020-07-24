Из-за жесткого ДТП на ж/д путях в Алтайском крае задержали поезд

Столкновение пожарного автомобиля и грузового поезда привело к сходу с путей двух вагонов, сообщили amic.ru в пресс-службе РЖД.
Поэтому движение организовано только по одному из двух ж/д путей по этой ветке. В связи с этим задержан пассажирский поезд № 140 сообщением Барнаул – Адлер на 45 минут.
"На месте работают восстановительные поезда со станций Алтайская и Камень-на-Оби, а также оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги. Обстоятельства ДТП устанавливаются", — уточнили в компании.
Актуальную информацию о расписании поездов можно получить в Едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.
Ранее amic.ru писал, что в жесткой аварии с пожарной машиной и грузовым составом погиб один человек, трое пострадали. На кадрах видно, что автомобиль восстановлению не подлежит.
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