Приемка детских садов и школ к новому учебному году началась в Барнауле

С 27 июля в Барнауле началась приемка детских садов и школ к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Председатель городского комитета по образованию Андрей Муль рассказал, что в этом году из бюджета выделили 112 миллионов рублей, под финансирование попали более 100 объектов. В организациях ремонтировали кровлю, внутренние системы, спортзалы, благоустраивали территории. За счет средств краевого бюджета в 2020 году в 16 детских садах откроются дополнительные группы.
Приемка продлится до 14 августа. За это время специалисты должны будут проверить 286 организаций: 28 краевых, 153 детских сада, 85 школ и 20 учреждений дополнительного образования.
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