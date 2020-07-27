Несколько участков Барнаула затопило проливным дождем. Видео

Жители Барнаула показали огромные лужи сразу в нескольких районах города, которые остались после сильного дождя минувшим вечером.
Одну из видеозаписей выложили в паблике Barnaul 22. Как ранее сообщил amic.ru, лужа на улице Молодежной в районе перекрестка с переулком Ядринцева образовалась еще вечером. Однако, судя по видео, вода не ушла и к ночи. По словам местных жителей, ливневки вообще не принимают воду.
Схожая проблема сложилась и в районе барнаульской "Рублевки". Как сообщает паблик "Черное и Белое Барнаул", вода полностью затопила парковку, и перейти лужу, не замочив ноги, невозможно. Не помогают даже выложенные доски. По словам очевидцев, из-за отсутствия дренажа "море" скапливается на участке уже не первый год.
Комментарии
Ну естественно не раобтают, чтоб они работали их нужно делать и ухаживать. у нас дороги то проваливаются, какие ливневки.....это слишком сложно
Ехали в дождь по трассе "Скандинавия" от Питера, ограничена трасса по бокам бордюром, а на трассе лужи не скапливаются в низинах. Умеют же воду отводить
ограничена трасса по бокам бордюром
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В лесу и поле вода сама уйдет с дороги, только дорогу поднять над уровнем земли.
Ждем, когда потечет новая лестница ВДНХ и просядут многоэтажки из картона в новостройках.
только дорогу поднять над уровнем земли.
Не только. Надо, чтобы дорога была слегка выпуклая посредине, как в СССР делали, тогда и бордюры с ливневками не нужны.
27.07.2020 14:41
- гость -
Куда они могут просесть? Они все на сваях.
27.07.2020 14:43
- гость -
Не только. Надо, чтобы дорога была слегка выпуклая посредине, как в СССР делали, тогда и бордюры с ливневками не нужны.
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Насмешили. "Армянцелинколхоз" строй никогда не занимался планировкой при устройстве дорожного покрытия. И,кстати, ливнёвка - тяжёлое наследие прошлого именно в тех местах,о которых пишется в заметке.
Так никакой ливневки, в виде решёток для схода воды, на трассе "Скандинавия" нет. Создаётся впечатление, что вода проходит через асфальт, а затем под асфальтом как-то отводится
С Павловского тракта за городом вода сама уходит после ливня без ливневки. Учитесь. Дорога выпуклая и выше уровня почвы.
27.07.2020 15:29
- гость -
С Павловского тракта за городом вода сама уходит после ливня без ливневки. Учитесь. Дорога выпуклая и выше уровня почвы.
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Сравнение некорректное по простой причине, а именно : чтобы сделать правильную планировку , доставшуюся городу от СССР , а равно и ливнёвки , необходимо снести всё и отстроиться заново.
На ремонт ливневой канализации Барнаула требуется более миллиарда рублей
Барнаул подал заявку на участие в федеральной программе «Развитие водохозяйственного комплекса России до 2020 года». Администрация города надеется получить из федерального бюджета средства, чтобы привести ливневую канализацию и очистные сооружения в порядок. На встрече с журналистами заместитель главы администрации города по дорожно-устроительному комплексу Анатолий Воронков сказал, что на это требуется более миллиарда рублей.
Анатолий Воронков,
замглавы администрации Барнаула по дорожно-устроительному комплексу:
У нас ряд участков, которые требуют ремонта. Например, на улице Ядринцева, на Молодёжной. На Новом рынке всегда лужа. Проблемный участок на проспекте Строителей рядом с КДМ. «Ливнёвка» справляется только с 37 процентами воды, остальное идёт открытым путём по поверхности.
2012 год....