Четверо выпускников школ Алтайского края стали мультибалльниками по ЕГЭ

Четверо выпускников из Алтайского края получили наивысшую оценку сразу по нескольким по экзаменам ЕГЭ, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.
Для таких школьников даже существует отдельный термин – мультибалльники. Одна из них, выпускница гимназии № 42 Барнаула Кристина Трофимова, получила 100 баллов по двум предметам – информатике и русскому языку.
Как призналась девушка, она сама этого не ожидала, и ей казалось, что набрать даже 90+ баллов очень сложно. Готовиться к итоговым экзаменам она начала еще в 10 классе и успела принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников. При этом самой процедуры ЕГЭ Кристина не боялась, а маски и дезинфекция не добавили ей волнения.
Напомним, что пятеро выпускников из Алтайского края набрали максимальный балл на ЕГЭ по математике. В 2019 году таких было всего двое.
Комментарии
амик, кто придумал слово "мультибалльники", вы?
"мульти" - это "много".
три - это много.
так что тот кто получил три балла по ЕГЭ - уже мультибалльник