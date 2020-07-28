Названы самые заметные симптомы развития сердечных болезней

Основными признаками ослабления сердечной мышцы является одышка, сдавленность в груди, отеки и нарушения сна. Об этом рассказала кардиолог и терапевт Светлана Зубраилова, сообщает РИА "Новости".
По ее словам, главным признаком начинающихся проблем является одышка при физической нагрузке. При этом во время развития сердечных заболеваний она появляется без видимых причин.
Также симптомом может стать ощущение сдавленности в груди. Оно говорит о том, что сосуды сердца забиваются холестерином, что может привести к тромбозу и инфаркту. Кроме того, симптомом является и учащенный пульс в состоянии покоя.
Среди симптоматики также выделяют отеки ног к вечеру и нарушения сна. Врач посоветовала не медлить и как можно скорее обращаться к врачам при появлении таких симптомов.
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