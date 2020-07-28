В Госдуме одобрили идею продления выплат на детей

Представитель нижней палаты парламента Михаил Тарасенко рассказал журналистам, что поддерживает идею продления "путинских" единовременных выплат по 10 тысяч рублей на ребенка. Об этом сообщает портал Primpress.
Депутат Госдумы уверен, что необходимо рассмотреть этот вопрос, так как эпидемия коронавируса в стране не закончилась, и целый ряд ограничений в связи с этим продолжают действовать.
По его словам, особенно важно это в преддверии нового учебного года, так как выплата поможет родителям школьников.
Ранее представители "Справедливой России" направили в Госдуму предложение сделать выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей ежемесячными и продлить их до 18 лет.
Лидер партии Сергей Миронов отметил, что сейчас российские семьи очень нуждаются в финансовой помощи из-за пандемии.
Комментарии
В Госдуме не значит Госдума. По одиночке все на словах поддерживают,а как голосовать,так....
странная забота
два раза уже звонили из ПФ , чтобы заявление подали.
может мне не надо?