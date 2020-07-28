В Санкт-Петербурге столкнулись два поезда

Два грузовых поезд столкнулись и сошли с рельсов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом 28 июля сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.
Как отметили в ведомстве, "касательное столкновение двух грузовых составов" произошло в 14:39 по местному времени (18:39 по Барнаулу) на Малой Балканской улице. По предварительным данным, составы были без грузов.
В результате аварии госпитализировали одного человека. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. По информации транспортной полиции, пострадавший — машинист одного из локомотивов.
Сейчас на месте работают специалисты, они устраняют последствия аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего. Тем временем движение пассажирских поездов организовали по резервному маршруту.
Комментарии