Специалисты СГК завершили ремонт системы горячего водоснабжения в Рубцовске

Южная тепловая станция города Рубцовска возобновила работу после двухнедельной остановки. Специалисты СГК в полном объеме выполнили ремонт и техническое обслуживание сетей, пишет официальный сайт региона.
В компании рассказали, что на тепловой станции полностью заменили 13 единиц запорной арматуры, еще 149 – отремонтировали. Текущий ремонт специалисты провели на оборудовании, отвечающем за подготовку и подачу горячей воды: деаэраторах, которые отделяют воду от кислорода, а также питательных и сетевых насосах. Кроме того, они заменили и отремонтировали 263 единицы запорной арматуры: 154 – на трубопроводах отопления, 109 – на трубах горячего водоснабжения.
В случае отсутствия горячей воды потребители могут обратиться в свою управляющую компанию или в диспетчерскую службу СГК.
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