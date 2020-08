Картошка в кадре. Победители самого странного фотоконкурса этого года

Фото: photocrowd.com

Самый необычный и странный конкурс фотографии 2020 года The Potato Photographer of the Year подвел итоги. Организаторы решили использовать вынужденную самоизоляцию фотографов со всего мира и предложили им сделать необычные снимки картофеля. Конкурс был вдохновлен снимком этого корнеплода, сделанным известным фотографом Кевином Абошем, который был продан за 1 миллион долларов в 2016 году.

Победителем картофельного конкурса стал Рэй Спенс со своим снимком End of Lockdown At last ("Наконец-то конец блокировки"). На снимке изображена проросшая картофелина, которую подстригает парикмахер. Этот и другие снимки конкурса – в нашей фотоленте.