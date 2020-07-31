31 июля прошло заседание Совета Общественной Палаты Алтайского края. Новый созыв ОПАК определился с составом постоянных комиссий. Всего их было создано восемь, в каждой избран председатель и его заместитель. После решения организационных вопросов общественники пообщались с журналистами.
Еще в начале июля главой Общественной палаты Алтайского края седьмого созыва стал экс-сенатор от региона Юрий Шамков, его заместителями назначены Василий Куц и Евгений Новиков. Состав палаты обновился довольно значительно. Из узнаваемых персонажей в ней присутствуют руководитель приюта "Ласка" Софья Куликова, бывший депутат Барнаульской гордумы Геннадий Шейда, президент спортивной лиги "Стик" Андрей Степурко, эксперт ОНФ Сергей Тастан, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, гендиректор спорткомплекса "Обь" Сергей Кашников, глава Крайсовпрофа Иван Панов, директор юридического института АГУ Антон Васильев, архитектор Александр Деринг и др.
"Необходимо повысить активность работы Общественной палаты нового состава. И для этого предыдущим составом были созданы все предпосылки. Мы должны начать пользоваться данным нам в октябре прошлого года правом выступать с законодательными инициативами. И будем активно пользоваться этим правом. Второе направление, по которому нам необходимо работать, — это общественный контроль по различным отраслевым и событийным направлениям с привлечением экспертов, с разносторонним обсуждением острых проблем, выработкой предложений и рекомендаций органам государственной власти. К этому нас призывают и президент России Владимир Путин, и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Также необходимо заняться общественной экспертизой особо значимых законов", — отметил Юрий Шамков.
Он также заверил, что новый состав Общественной палаты будет активнее взаимодействовать со СМИ.
Председатель комиссии по экологии, развитию туризма и здоровому образу жизни Общественной палаты Алтайского края Сергей Малыхин обозначил основные направления ее деятельности в предшествующие несколько лет, работа по которым должна быть продолжена. В числе приоритетов — разработка проекта закона об экологическом образовании, воспитании и просвещении в Алтайском крае. Результат этой работы будет оформлен в законодательную инициативу, с которой члены комитета выйдут в АКЗС, подчеркнул Малыхин.
В ближайшее время в планах работы ОПАК — организовать выездное заседание, посвященное лесопользованию в ленточных борах. Кроме того, планируется круглый стол с привлечением экспертов в области лесопользования, специалистов регионального Минприроды ресурсов и ученых. Обсуждаться будут достижения и недостатки лесного хозяйства в ленточных борах Алтайского края и проблемы отрасли в целом.
В целом заседания палаты будут проходить не реже чем раз в квартал, комиссии будут собираться каждый месяц. В числе ключевых тем, заявленных на второе полугодие (кроме экологии): борьба с пивными барами, расположенными на первых этажах жилых домов, проблема перехода на дистанционное образование, качество медпомощи в регионе, рецепты по выходу экономики из кризиса и т.д.
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