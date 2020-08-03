Понедельник, 3 Август, 12:08

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,43
€ 87,29
24°

850870 +0
Обь
222см -14


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеПолезный городКоронавирус на Алтае
Новости

ДТП с участием трамвая произошло в Барнауле

, ИА "Амител"
Авария случилась на пересечении улиц Малахова и Власихинской
Фото: vk.com/incident22

Фото: vk.com/incident22

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая произошло утром 3 августа в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

"ДТП на Малаховском кольце с участием трамвая у ТЦ "Волна" (Малахова – Власихинская), трамваи стоят в обе стороны, движение затруднено", – говорится в сообщении.

О том, что послужило причиной аварии, информации нет. О пострадавших ничего неизвестно.

Как уже писал amic.ru, днем 1 августа в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком на алтайской трассе погибли три человека. Отмечалось, что инцидент произошел в Зональном районе.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.08.2020 09:41
- гость -

успею - проскачу
а фиг ты у меня проскочишь

с такого диалога начинается понедельник у Ашана

3.08.2020 09:52
АБОРИГЕН

Причина банальна и очевидна, безграмотная организация дорожного движения на перекрестке.

3.08.2020 09:56
- гость -

Нормальная там организация. Баранов на пересдачу кто не умеет в правила.

3.08.2020 10:12
- гость -

около роспотребнадзора женщину сбили, увезли.

3.08.2020 10:14
- гость -

3.08.2020 09:56
- гость -
Это вы на аборигена намекаете?

3.08.2020 10:14
АБОРИГЕН

3.08.2020 09:56
- гость -
Ты пытаешься защитить и оправдать систему на которой по 15000 трупов каждый год. Ничего там нормального нет, очередной перл "через губу" от ГИБДД.

3.08.2020 10:18
- гость -

на аборигена намекаете?

Я не думаю что он такой. Все время пользуюсь данным перекрестком никогда не было проблем.

3.08.2020 10:46
- гость -

Со светофором было спокойнее

3.08.2020 11:00
гость

Мне всегда интересно, как происходят столкновения судов (ни кустов, ни поворотов, радары видят друг-друга за 100500 км,), авто и поездов , авто и трамваем (ну притормози ты перед переездом, они (поезда и трамваи) едут только по рельсам их видно оооочень из далека) Везде наше раздолбайство

3.08.2020 11:56
АБОРИГЕН

С дорожным движением, как и с самими городами в РФ, проблема очевидна. Если ты молодой и здоровый, то вроде как бы в городе и можно жить, но поминание приходит когда ты стареешь, слабеешь, начинаешь болеть. Некоторые вспоминают свои былые удалые высказывания типа "да там всего 100 метров до пешеходного перехода" или "там же подземный переход есть", когда пытаются проковылять эти "всего сто метров" или спуститься в этот подземный переход с больными коленями или спиной. Понимание это приходит поздно и вас уже никто не слышит, потому что новая партия молодых удалых да горластых уже лезут со своими "всего ста метрами" и "нормально организованным" дорожным движением.
Да, у меня тоже нет проблем с этим перекрестком, но я вижу чем он опасен для молодых невнимательных или пожилых рассеяны водителей. Всё как всегда отдано на откуп человеческому фактору, который и даёт о себе знать.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
12:01
Настоящие цзяоцзы. Где в Барнауле попробовать китайские пельмени 0
11:46
Алтайкрайстат изучит состояние здоровья жителей региона 1
11:31
В России появились тропические постельные клопы 4
11:19
Смерть семьи Кременских на турбазе Алтая. Все, что известно на данный момент 12
11:15
"Везде бездействуют". Барнаульцы пожаловались на мусор среди заброшенных погребов 0
11:03
Аналитики: половина россиян получает зарплату выше 35 тысяч рублей 7
10:50
На Алтае произошло землетрясение 0
10:33
Еще 107 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 5
10:28
Житель Горного Алтая поджег гараж односельчанина из-за обиды 17-летней давности 2
10:16
На достройку Художественного музея в Барнауле выделили 432 млн рублей 26
10:04
Место для родового гнезда. Чем хороши участки поселка Усадебный берег под Барнаулом 26
09:49
83-летний мужчина пропал в Алтайском крае 0
09:38
В Барнауле отключили светофоры на двух перекрестках 4
09:27
ДТП с участием трамвая произошло в Барнауле 10
09:15
Адвокат рассказал, в каких случаях Ефремова могут оправдать в суде 10
09:03
В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки 6
08:51
Известный блогер Натали Ящук отдохнула в Горном Алтае 23
08:39
Россияне стали реже покупать препараты для похудения 5
08:27
Пять новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
08:15
Контактировал – не значит заболел. Придет ли вторая волна коронавируса на Алтай 2
08:03
Скидки даже на новинки. Kerama Marazzi объявила большую распродажу 0
07:44
Пелагея показала новый образ после расставания с Иваном Телегиным 1
07:25
Десантников отпустили из отделения полиции после драки с росгвардейцами в Москве 15
07:06
Участок улицы в центре Барнаула перекрыли до конца месяца 0
06:47
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго 3
06:22
"Никто кроме нас". В Барнауле появился сквер Десантников 3
06:01
Аномально жарко и очень сухо. О погоде в Алтайском крае 3 августа 0
23:31
Такой день. Новые подробности о драке на Старом базаре и День ВДВ 0
22:31
В Минздраве предложили повысить акцизы на табак 5
21:31
В Барнауле дети разобрали дорожку во дворе дома и построили замок из плитки 7
20:31
Стали известны новые подробности о драке на Старом базаре 17
19:42
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 126 0
19:14
Россия разрешила въезд в страну гражданам Швейцарии 0
18:44
Пьяного алтайского дальнобойщика задержали в Башкирии 1
18:14
Семье пришлось прыгать с третьего этажа, чтобы выжить при пожаре на алтайской турбазе 10
17:47
Перепись населения в России будет учитывать эльфов и гоблинов 4
17:14
В Хабаровске впервые за 22 дня не состоялось дневное шествие в поддержку Фургала 12
16:58
Скончался бывший ректор АГМУ Валерий Брюханов, зараженный коронавирусом 10
16:11
Адвокат Ефремова назвал дело о смертельным ДТП "самым легким в практике" 9
15:55
В Крыму охранник с нагайкой выгнал семью с пляжа 21
15:20
В России упростили получение пособия на детей от трех до семи лет 0
14:55
Общее число больных COVID-19 в России превысило 850 тысяч 1
14:25
Названы самые популярные товары в российских магазинах 1
13:59
Власти Алтая поздравили ветеринаров и железнодорожников с профессиональным праздником 5
13:27
Врач назвала витамин, который нужно пить после выздоровления от COVID-19 1
12:55
+109. В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом 8
12:52
Расплескалась синева. В Барнауле отмечают 90-летие ВДВ. Фоторепортаж 21
12:18
В Республике Алтай умер еще один человек с выявленным коронавирусом 0
11:50
Как появился День ВДВ и почему в этот праздник едят арбузы и купаются в фонтанах 12
11:34
Корабль Crew Dragon Илона Маска успешно отстыковался от МКС 9
11:02
Директора компании, которая ремонтировала мосты на Алтае, осудят за неуплату налогов 6
10:33
Директора турбазы, на которой погибла семья алтайского чиновника, задержали 41
10:01
В Турции не собираются повышать цены на отдых для россиян 0
09:31
В Барнауле тополь упал на детскую площадку 11
09:03
Мурашко назвал дату массовой вакцинации от коронавируса в России 13
08:31
Следователи узнали, как умерла семья Кременских в Алтайском крае 45
08:09
"Это недопустимо". Малышева рассказала, кому нельзя носить медицинские маски 7
07:33
Соседи рассказали, как теперь выглядит Анастасия Заворотнюк 0
07:09
Мошенница обманула девочку из Горного Алтая, которая продавала лошадь 0
06:36
Это не фотографии: гиперреалистичные девушки на картинах Игаля Озери 23
06:01
До +30°С и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 августа 1
23:49
Такой день. ДТП с тремя погибшими и причина смерти семьи Кременских 0
23:18
В Алтайском крае воссоздали деревянную часовню у Змеевского ключа 8
22:58
Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной 7
22:25
Виктор Томенко с супругой посетили музей Германа Титова 7
21:56
Криминолог выдвинул версию о гибели семьи алтайского чиновника 2
21:21
В Барнауле установили танк к юбилею ВДВ России 13
20:46
В барнаульской школе собирают деньги на похороны семьи чиновника 4
20:16
Хроника коронавируса Алтайского края. День 125 0
19:47
Глава Барнаула посадил именное дерево в будущем сквере Десантников 2
19:13
В мэрии рассказали, как начнется учебный год в Барнауле 3
18:44
Назван виновник аварии с тремя погибшими в Алтайском крае 1
18:11
Бастрыкин поставил на контроль дело о драке на Старом базаре в Барнауле 0
17:38
Был неприятный запах. Детали гибели семьи алтайского чиновника 10
17:10
Умерла мама футболиста Александра Соболева 3
16:37
Идем на спад. Жители Алтайского края все реже страдают от укусов клещей 2
16:04
В России за сутки выявили 5462 новых случая коронавируса 2
15:31
Соцсети: трое человек погибли в жестком ДТП с грузовиком в Алтайском крае 10
15:07
СК назвал приоритетную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе 7
14:40
108 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки 2
14:16
"Ну укусил и укусил". В Алтайском крае осел напал на женщину 20
13:40
Жители Барнаула вышли на акцию в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала 47
13:16
В Барнауле вылетевший на рельсы автомобиль заблокировал движение трамваев 3
12:49
Алтайскую трассу перекроют из-за движения военных 3 августа 2
12:09
СМИ: Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами с 11 августа 4
11:41
Число случаев коронавируса в Республике Алтай перевалило за 1,6 тысячи 0
11:15
В краевом правительстве прокомментировали гибель алтайского чиновника и его семьи 35
10:44
"Начались выходные". Легковой автомобиль вылетел на трамвайные рельсы в Барнауле 0
10:09
Россия открыла границу с Абхазией 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.