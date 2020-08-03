ДТП с участием трамвая произошло в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая произошло утром 3 августа в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
"ДТП на Малаховском кольце с участием трамвая у ТЦ "Волна" (Малахова – Власихинская), трамваи стоят в обе стороны, движение затруднено", – говорится в сообщении.
О том, что послужило причиной аварии, информации нет. О пострадавших ничего неизвестно.
Как уже писал amic.ru, днем 1 августа в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком на алтайской трассе погибли три человека. Отмечалось, что инцидент произошел в Зональном районе.
Комментарии
успею - проскачу
а фиг ты у меня проскочишь
с такого диалога начинается понедельник у Ашана
Причина банальна и очевидна, безграмотная организация дорожного движения на перекрестке.
Нормальная там организация. Баранов на пересдачу кто не умеет в правила.
около роспотребнадзора женщину сбили, увезли.
3.08.2020 09:56
- гость -
Это вы на аборигена намекаете?
3.08.2020 09:56
- гость -
Ты пытаешься защитить и оправдать систему на которой по 15000 трупов каждый год. Ничего там нормального нет, очередной перл "через губу" от ГИБДД.
на аборигена намекаете?
Я не думаю что он такой. Все время пользуюсь данным перекрестком никогда не было проблем.
Со светофором было спокойнее
Мне всегда интересно, как происходят столкновения судов (ни кустов, ни поворотов, радары видят друг-друга за 100500 км,), авто и поездов , авто и трамваем (ну притормози ты перед переездом, они (поезда и трамваи) едут только по рельсам их видно оооочень из далека) Везде наше раздолбайство
С дорожным движением, как и с самими городами в РФ, проблема очевидна. Если ты молодой и здоровый, то вроде как бы в городе и можно жить, но поминание приходит когда ты стареешь, слабеешь, начинаешь болеть. Некоторые вспоминают свои былые удалые высказывания типа "да там всего 100 метров до пешеходного перехода" или "там же подземный переход есть", когда пытаются проковылять эти "всего сто метров" или спуститься в этот подземный переход с больными коленями или спиной. Понимание это приходит поздно и вас уже никто не слышит, потому что новая партия молодых удалых да горластых уже лезут со своими "всего ста метрами" и "нормально организованным" дорожным движением.
Да, у меня тоже нет проблем с этим перекрестком, но я вижу чем он опасен для молодых невнимательных или пожилых рассеяны водителей. Всё как всегда отдано на откуп человеческому фактору, который и даёт о себе знать.