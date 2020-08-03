Алтайкрайстат изучит состояние здоровья жителей региона

Алтайкрайстат приступил к выборочному исследованию состояния здоровья населения Алтайского края, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на сообщение регионального ведомства.
Отмечается, что каждый интервьюер будет иметь специальное удостоверение, а опрос населения проведут с использованием планшетных компьютеров. В опросе поучаствуют 945 домохозяйств региона, ответы будут вносить со слов респондентов.
Наблюдение продлится до 1 сентября с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Его итоги опубликуют в конце года.
Отметим, что такое же исследование проводили в России и в прошлом году. Тогда ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Алтайском крае составила 56,8 года. В среднем по России этот показатель немного выше – 60,3 года.
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Тогда ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Алтайском крае составила 56,8 года. В среднем по России этот показатель немного выше – 60,3 года.
а на пенсию мужикам в 65....