Адвокат рассказал, сколько человек проходят свидетелями по делу Ефремова

Порядка десяти человек привлекли в качестве свидетелей по делу актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы в начале лета. Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.
"Около десяти", – ответил правозащитник на вопрос о количестве свидетелей в рамках дела.
Также Пашаев сообщил, что судебное разбирательство завершится не ранее чем в сентябре или октябре.
Ранее стало известно о том, что домашний арест Михаилу Ефремову продлили до 22 января 2021 года. Отмечалось, что к такому решению пришли во время предварительного слушания.
Комментарии