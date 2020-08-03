Пьяная автомобилистка без прав сбила жительницу Алтайского края в Горно-Алтайске

Ранним утром 2 августа в Горно-Алтайске произошло ДТП с участием пешехода, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
"На территории прилегающей к дому № 21 по улице Ленина, 30-летняя местная жительница, управляла автомобилем Mazda-6, начиная движение, допустила наезд на пешехода. В момент ДТП 36-летняя жительница Алтайского края стояла перед иномаркой", — рассказали в ведомстве.
В результате аварии потерпевшая получила ушибы, ее доставили в больницу, однако госпитализация женщине не потребовалась.
Во время разбирательства полицейские выяснили, что автомобилистка, не имея водительских прав, села за руль в нетрезвом состоянии. В отношении горожанки правоохранители составили административные материалы.
Ранее алтайские пограничники на границе с Казахстаном поймали лихача на Porsche. Водитель немецкого авто на высокой скорости пытался перескочить на территорию РФ, но угодил в противотранспортный ров.
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