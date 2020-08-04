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Экс-полицейский из "дела Надвоцкого" может получить больше, чем начальник-взяточник

, ИА "Амител"
Суд поставит точку в начале сентября

4 августа в Центральном районном суде Барнаула прошло одно из последних заседаний по делу экс-полицейского Евгения Гречишкина. Гособвинение потребовало для обвиняемого в посредничестве при передачи взятки 8 лет в колонии строгого режима, а также штраф в размере почти 26 млн рублей.

Помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова выступила на прошлом заседании, сегодня слово было предоставлено защите обвиняемого. Адвокат Валерий Давыдов попросил избрать для своего клиента минимально возможное наказание, учитывая ряд смягчающих факторов. Это раскаяние в совершенном преступлении, возраст (в сентябре Гречишкину исполнится 61 год), наличие заболеваний, родственники, находящиеся на иждивении и т. д. Давыдов просил назначить условное наказание, если же суд посчитает это невозможным, то избрать в качестве места колонию не строгого режима, а общего.

Напомним, экс-правоохранителя обвиняют в посредничестве при передаче взятки своему бывшему начальнику, главному борцу с коррупцией в Алтайском крае Вадиму Надвоцкому. Последний уже был осужден в конце прошлого года.

Судья Максим Рыжков назначил следующее заседание на 2 сентября, где Евгений Гречишкин выступит с последним словом. После этого суд удалится в совещательную комнату для провозглашения приговора. Пока Гречишкин находится под домашним арестом.

Прокуратура, к слову, просит не только 8 лет колонии и штраф в 25,8 млн рублей, но и требует лишить Гречишкина специального звания – полковник милиции. Евгений Гречишкин до недавнего времени занимал должность замначальника краевого управления экономической безопасности МВД.

Процесс над бывшим правоохранителем длится с октября 2019 года, прошло уже около 20 судебных заседаний.

Как полагает следствие, Гречишкин выступил посредником при передаче денег своему знакомому, на тот момент начальнику УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому. Сумму 12,9 млн рублей частями в течение трех лет выплачивал исполнительный директор двух аффилированных между собой компаний, торгующих моторным топливом. Деньги предназначались за общее покровительство и лояльное отношение, а также прекращение проверок в отношении предприятия.

Вскоре после возбуждения уголовного дела в ноябре 2018 года Гречишкина взяли под стражу. Суд счел, что он обладает административным ресурсом и знаком со свидетелями, проходящими по делу. Ранее они находились у него в подчинении. Когда бывший полицейский пошел на сделку со следствием, меру пресечения изменили на домашний арест.

Согласно санкции ст. 291.1 ч. 4 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере"), максимальное наказание – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Бывший начальник регионального УЭБ и ПК ГУ МВД России Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии строгого режима (позднее краевой суд ужесточил до шести лет), также ему назначен штраф 25,8 млн рублей. Надвоцкий признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Также его лишили специального звания – полковник полиции.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

4.08.2020 14:34
- гость -

окак
сидит дома, получается, не в сизо , как все

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