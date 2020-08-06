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Избавимся от черного дыма. В СГК рассказали о ремонте и экологичной модернизации

, ИА "Амител"
В компании планируют отказаться от устаревшей системы растопки и очищения

Сибирская генерирующая компания намерена вложить в 2020 году в ремонт и модернизацию своих объектов в Сибири и теперь еще и на Урале (недавно энергохолдинг купил Рефтинскую ГРЭС) почти 17 млрд рублей. И это только текущие работы. В планах также два больших и дорогих проекта: новая система очистки выбросов и отказ от использования мазута для растопки. Об этом во вторник, 4 августа, во время прямого эфира в Instagram журналистам сообщил технический директор СГК Олег Петров. 

"Труднорожденное дитя"

В программе ремонта и обновления на 2020 год – все объекты. В Алтайском крае, например, на теплосети и оборудование Барнаула, Бийска и Рубцовска потратят более 4 млрд рублей. 

"Алтай в плане техники – достаточно спокойный регион. Мы ведем плановое обновление оборудования на теплоцентралях (в Барнауле, – прим. ред.). На ТЭЦ-2 внедрили систему подготовки воды. На ТЭЦ-3 модернизируем турбины для увеличения мощности. Также проводим замещение низкоэффективных источников тепла, подключаем потребителей к сетевой воде", – сказал Петров.

Отдельно и положительно представитель СГК оценил ситуацию в Рубцовске.

"Город нормально работает, вопросов не вызывает. И турбина (смонтированная в 2018 году, – прим. ред.) в порядке, собственные нужды (в электроэнергии, – прим. ред.) покрываем. Как ни странно, такое труднорожденное дитя (коммунальное хозяйство города было в плохом состоянии, когда компания в 2017 году "зашла" в Рубцовск, для старта работы пришлось провести серьезное обновление, – прим. ред.) крепко стоит на ногах. Рады, что все получается, но хвастаться пока рано", – сказал он.

Также компания консультирует правительство и местные власти по вопросам содержания и обслуживания сетей и возможности работы ТЭЦ Ярового, где с прошлого года действует режим ЧС из-за проблем с теплоснабжением, которые не позволили начать отопительный сезон вовремя и без сбоев. Планирует ли СГК сама заходить в город, Олег Петров не сказал. Однозначно об этом не говорит и местное руководство компании. Но как сообщал еще в конце прошлого года директор алтайского филиала Игорь Лузанов, местная ТЭЦ требует больших вложений, а экономическая выгода будет низкой. 

Коронавирус мешает

В целом в 2020 году СГК вложит в ремонт генерирующего оборудования 13,5 млрд рублей, еще более 3 млрд на ремонт теплосетей и инвестиционные программы во всех городах своего присутствия. Почти из 17 млрд рублей уже освоили около 40%, оборудование отремонтировали на 55%. До конца года все планы выполнят на 100%, заверил Петров.

"Мы вкладываем приличные средства даже в те объекты, которые меньше всех зарабатывают, а также в аварийные. Без тепла никого не оставим", – добавил он.

Кстати, коронавирус работе мешает, но пока больших проблем нет.

"Приостановки деятельности из-за ковида нет, но есть сложности по персоналу. Если один из сотрудников заразился, то отстраняем всю бригаду целиком. Провалы в рабочей силе есть, но мы справляемся", – сказал Петров.

В последнее время в компании стабильно 20 заразившихся в неделю. Всего с начала пандемии зафиксировано 282 случая. Из них 191 человек уже выздоровел, 170 находятся на карантине. Еще 1452 человека работают удаленно.

"Перевод какой-либо станции в режим "корабля" (закрытие на карантин, работать остается только одна бригада, – прим. ред.) будет зависеть от количества зараженного оперативного персонала. Если будет более одной смены, то будут и экстренные решения. Но пока такого нет. Мы предпринимаем серьезные меры: санитарная обработка всего, что можно, обеззараживание воздуха", – добавил он.

Без мазута и золы

В 2020 году компания проведет масштабную замену и ремонт 193 котлов, 125 турбин, заменит 3 тысячи тонн поверхностей нагрева, 144 погонных километра тепловых сетей в Новосибирске, Барнауле, Кемерове, Кызыле, Новокузнецке, Канске, Красноярске и других городах. Также в плане привести в порядок здания и сооружения, где это требуется, обновить бытовые помещения для персонала на некоторых станциях. 

По словам Олега Петрова, 80% работ холдинг проводит самостоятельно, на подряд отдает только сезонные: водолазные, высотные, изоляционные и другие. 

Кроме того, СГК реализует и несколько крупных проектов. Например, занимается созданием системы безмазутного розжига.

"Мы хотим вообще отказаться от этого вида топлива, заменить его. Избавимся не только от черного дыма, но и получим существенную экономию. Пока рассчитываем варианты – газ это будет или уголь", – пояснил Олег Петров. 

Еще один крупный проект – замена батарейных циклонов (система очистки выхлопов от золы) на ТЭЦ на более экологичные и мощные электрофильтры. Общую сумму проекта он не назвал, но отметил, что один такой фильтр стоит 350 млн рублей, на его монтаж требуется полгода. В 2020-м первый объект запустят на Красноярской ТЭЦ, что сократит выбросы на 6%. 

По словам Олега Петрова, компания уделяет большое внимание и эффективности производства, и вопросам экологии, потому что заинтересована в развитии систем теплоснабжения в городах присутствия.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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