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Суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия"

, ИА "Амител"
Приговор пока не оглашен
Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Люблинский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу "Нового величия". Об этом сообщает РИА "Новости".

Судья огласила, что фигуранты дела признаны виновными "в создании экстремистского сообщества". Мера наказания пока не озвучена. Адвокат сообщил, что защита намерена обжаловать приговор.

На скамье подсудимых: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин – под домашним арестом. Еще один из фигурантов дела сбежал из страны. 

По версии следствия, участники организации планировали захватить власть в России при помощи государственного переворота. Фигуранты дела утверждают, что идею создания объединения подсказали внедренные сотрудники правоохранительных органов. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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