В Барнауле для автомобилей частично откроют улицу Попова

В Барнауле с 10 августа откроют движение по четной стороне улицы Попова от Власихинской до Трактовой, сообщает пресс-центр мэрии.
Напомним, что участок перекрыли 6 июля 2020 года для перекладки канализации и планировали открыть 6 августа, однако, как пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству Барнаула Антон Шеломенцев, из-за невозможности полностью остановить движение произошел небольшой сдвиг по срокам.
7 августа подрядчик завершит работы и за выходные установит необходимые дорожные знаки и временную разметку для организации движения. Движение на улице Попова будет организовано по трем полосам.
Скоро рабочие начнут строить проезжую часть на участке от ул Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до Трактовой с южной стороны. Полностью сдать объект подрядчик собирается к 1 октября текущего года.
Комментарии
как пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству Барнаула Антон Шеломенцев, из-за невозможности полностью остановить движение произошел небольшой сдвиг по срокам
Кто же вам мешал сделать сначала чётную сторону, а потом нечётную? Ну или наоборот. Но вы бездарные чинуши перекрыли всё, и где результат? Может уже стоит нанимать профессионалов, а не чинуш с дипломом «Мелиорация рекультивация и охрана земель», которые загадочным образом спустя два года после университета становятся начальниками?
6.08.2020 19:44
- гость -
А покажите ка мне где там можно было пустить движение если перекрыть сначала четную, а потом нечетную. По кустам я так понимаю.