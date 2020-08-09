В России назвали самый малочисленный народ

Самым малочисленным народом России оказались чамалалы. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на медиаофис Всероссийской переписи населения.
Чамалалы проживают на территории Дагестана и Чечни. Их относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Как рассказали в медиаофисе, еще в 1886 году численность чамалалов составляла 3889 человек, а в 1967 году их насчитывалось более 4 тысяч. Однако во время переписи 2010 года в стране насчитали всего 24 представителя.
Среди других малых народов России в 2010 году оказались вепсы (1380 человек), ижорцы (169) и представители народности водь (33). Все они проживают в Ленинградской области.
Ранее Росстат разрешил россиянам называться эльфами и гоблинами во время переписи населения.
Комментарии
А эльфы и гоблины разве не вымирающий народ, их же всего 1024 человека в России осталось?
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