Абитуренты из 16 стран поступают в Алтайский госуниверситет

Граждане 16 стран мира подали документы на поступление в АлтГУ в ходе текущей приемной кампании, сообщает пресс-служба вуза.
В общей сложности, более 600 иностранцев пытаются поступить в АлтГУ. Больше всего среди них жителей Казахстана. Также в число поступающих вошли гости из Армении, Германии, Грузии, Китая, Марокко и Сомали.
Впервые в истории документы на поступление в Алтайский госуниверситет подал гражданин Палестины. Он выбрал Институт цифровых технологий, электроники и физики.
В приемной комиссии отметили, что цифры могут еще увеличится, так как приемная кампания продолжается. Подробнее о том, как она проходит в Алтайском крае, читайте в материале amic.ru.
Комментарии
А русским ребятам по п**де мешалкой надаём
Чего немцы то забыли? Дешево что ли?