Призер Кубка мира по лыжным гонкам тренировалась в Алтайском крае

Фото: Владимир Вайтиев / Санаторий "Россия"
Анастасия Казакул посетила Алтайский край. В Белокурихе мастер спорта международного класса, призер Кубка мира по лыжным гонкам проходила подготовку к зимнему сезону под руководством своего тренера и отца Валерия Казакула.
Уроженка Магадана тренировалась на лыжероллерной трассе санатория "Россия", поднималась на лыжероллерах по серпантину "Белокурихи-2", а также провела совместное занятие с членами молодежной сборной Алтайского края по биатлону.
Как отмечают в санатории "Белокуриха", Казакул посетила здравницу впервые, ей все понравилось и в будущем спортсменка планирует сюда вернуться. По словам лыжницы, Белокуриха дает возможность совмещать тренировки с лечением и восстановлением на самом высоком уровне.
Как уже сообщал amic.ru, ранее город-курорт посетил известный российский актер Данила Козловский. Он гулял по терренкуру и катался на квадроцикле.
Комментарии
Трасса за "Россией" обалденная! Хоть и короткая, но сил много отнимает. Особенно зимой хороша.