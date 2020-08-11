Хлопок или кружево: где в Барнауле найти качественное нижнее белье

Нет единого стандарта по выбору нижнего белья – кто-то любит элегантное кружевное, а кто-то обожает бесшовные комплекты. Но неизменно одно: любое белье должно быть комфортным. Именно правильная форма и качество материалов позволяют чувствовать себя уверенно и привлекательно. В Барнауле такое белье можно найти в Milavitsa.
Milavitsa – белорусский бренд с полувековой историей. Белье и купальники из каждой коллекции уникальны: линейка отшивается один раз в год и больше не повторяется. Кстати, оригинальные модели прошлых сезонов с 10 по 30 августа 2020 года можно купить со скидкой 25%.
Обладатели белья Milavitsa отмечают, что оно практически не ощущается на теле. Благодаря анатомическому пошиву и деликатным тканям изделия потрясающе выглядят, при этом не создавая дискомфорта.
В отличие от нарядных платьев "для особого случая", красивое белье можно носить каждый день и наслаждаться ощущением праздника. Важно, что это доступно всем женщинам, – Milavitsa выпускает широкую линейку размеров.
Магазин женского белья Milavitsa
Адреса в Барнауле:
Космонавтов, 6в, ТЦ "Алтай"
Ленина, 98
Молодежная, 56
Строителей, 117, ТРЦ Galaxy"
Малахова, 86в, ТРЦ "Весна"
Павловский тракт, 251в, ТЦ "Европа"
Георгия Исакова, 260, ТЦ "Бум"
Павловский тракт, 188, ТРЦ "Арена"
Комментарии
А мне вот интересно: существует ли бельё для женщин, а не для эротических фантазий стареющего белого мужчины? Судя по фоткам - нет.
11.08.2020 12:07
Есть конечно, и в этой Милавице в частности и в интернет-магазинах и в обычных - бельё с любым дизайном, размеры - уже другое дело.
Было бы жалание
Милавица это единственный приличный бренд белья.