27 российских регионов не справились с поручением Владимира Путина и не подготовились к переходу на бесплатное горячее питание учеников младших классов. В 2020 году субсидию от государства получат только 58 субъектов, пишет URA.ru.
Премьер Михаил Мишустин отметил, что на организацию питания школьников уже направлено 22 млрд рублей, но получат деньги не все. По его словам, в регионах, которые не справились с поручением президента около 75% школ все-таки готовы к предоставлению горячих обедов, и есть возможность точечно выделять им средства.
"Наверное, несправедливо наказывать одни школы за то, что другие в их регионе оказались не готовы", – сказал глава правительства.
Отметим, по данным издания, в списке "несправившихся" есть и Алтайский край. Amic.ru выясняет, насколько эта информация соответствует действительности.
Например, в этом же списке отмечена и Москва. Однако по словам источника URA.ru, российская столица могла попасть в перечень, потому что не заявилась на получение субсидий, так как в них не нуждается.
Комментарии
Кто бы сомневался)))))))))))))))))))
стыдоба.... денег федералы дают.. а ума воспользоваться нет... и зачем такие управленцы в крае??
Другого и не ждали.
Как именно не справились? Вообще ничего не понятно из статьи
12.08.2020 12:22
- гость -
а вы постарайтесь без матов, пропустит))
12.08.2020 12:30
- гость -
12.08.2020 12:22
- гость -
а вы постарайтесь без матов, пропустит))
Где там мат?
Опять америкосы гадят
В конституцию надо было внести, и про теплые туалеты тоже.
Мой приятель, Леша — отец троих детей, узнал, что его сыну – пятикласснику положен продуктовый паек.
Оформил электронный пропуск, узнал часы выдачи продуктов, нацепил новую маску, одноразовыми перчатками взял тележку и побрел к школе. Каких-нибудь два километра и Леша уже стоял у окошка выдачи.
Окно не сразу, но открылось, в нем показалась защищенная от вируса голова и голова сказала:
— Мужчина, подождите, а вы зарегистрировались на нашем сайте?
— Нет, но вот у меня: паспорт, три свидетельства о рождении, справка о том, что мы многодетная семья, пропуск сына в шко…
— Стоп, стоп, стоп — это все, конечно хорошо, но без регистрации никак. Зарегистрируетесь, тогда и подходите.
Леша поблагодарил, присел на школьную скамеечку и при помощи телефона, дыхательных упражнений и флегматичного характера, за каких-то два часа сумел-таки зарегистрироваться.
Опять постучал в окошко, голова очень удивилась, что Леша так быстро смог нагнуть школьный сайт и призналась, что у других на это уходит дня три, а то и четыре.
Потом голова объяснила, что с пайком все равно ничего не получится. Пайков больше нет. Все уже разобрали. Может в следующий раз.
— Как в следующий раз? Барышня, а зачем же вы мне велели регистрироваться? Зачем я как дурак два часа боролся с вашим убогим сайтом, раз все пайки уже разобрали?
— Во первых — я вам не Барышня, а Жанна Ивановна — первый заместитель пайкового министра всей школы, а во вторых – вы слишком поздно зарегистрировались, вот если бы вчера, то другое дело — все бы сегодня получили, а так, побудете в резерве какое-то время, может в будущем когда-нибудь. К тому же карантин не вечен, так что, скорее всего, не в эту пандемию.
— Спасибо, Жанна Ивановна, за помощь, я наверное домой пойду. До свидания.
— Да, идите, всего хорошего.
Вернулся Леша домой, снял перчатки, побрызгал на тележку спиртом, разогнал разочарованных детей, которые поджидали папу с большой сюрпризной коробкой, открыл компьютер и написал подробную «телегу» правительству Москвы.
На следующий день Л
А шуму-то было, а крику! Минобр чуть не с зимы из каждого утюга вещал, что край-де, готов на все двести процентов, ждем лишь сентября. Дождались.
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
…
Автор: Л. А. Филатов