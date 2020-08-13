Неизвестные устроили свалку посреди полевой дороги под Барнаулом

Жители поселка Бельмесево в сообществе Barnaul22 рассказали о свалке посреди полевой дороги.
"Вот такую свалку какие-то "люди" устроили в районе п. Бельмесево в красивом живописном месте с видом на пойму Оби", – написал автор поста.
Среди мусора лежат ящики для фруктов, целлофановые пакеты, фрукты и овощи. Исходя из этого, пользователи в комментариях сделали вывод, что это оставил какой-то местный торговец. Теперь люди хотят установить его личность.
Ранее amic.ru писал о том, что несанкционированная свалка собирается в районе рынка ВДНХ. После сообщений в социальных сетях городские власти пообещали заняться ее ликвидацией.
Комментарии
Вот такие мы.
Нашли чем удивить, да вы заедьте в любую деревню, там горы мусора, так называемые не санкционированные свалки, да здравствует мусорная реформа!!!