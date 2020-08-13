Расходы на отопление в российских новостройках могут вырасти на 30%

Владельцы квартир в новостройках могут платить за отопление на 15-30% больше остальных. Это произойдет, если будет принято постановление Минстроя об энергоэффективности зданий, пишут "Известия".
Документ призван снизить стоимость строительства на 10-15%, что может подвигнуть застройщиков использовать более дешевые стройматериалы и инженерные решения.
"В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% – по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов", – спрогнозировал советник аппарата комитета Госдумы по энергетике Александр Фадеев.
На данный момент Минэнерго не согласовало постановление Минстроя.
Комментарии
Всё, что делается в сверхдержаве, идёт на пользу простым людям....
Молодец! Правильно мыслишь!
Ура.
может подвигнуть застройщиков использовать более дешевые стройматериалы и инженерные решения.
У нас новостройки и так из г..на и палок строят( кварталы за ночь как грибы растут), а теперь еще более дешевые стройматериалы будут???
Даааа...........(
Как соотносится энергоэффективность и снижение стоимости строительства?
Ужас будет, когда в стекловатном новострое начнёт массово рассыпаться и отслаиваться стекловатный утеплитель снаружи стен и пенопластовый внутри.
И если стекловату ещё можно будет приделать новую, за что само собой платить придётся жильцам человейников, то засунуть внутрь стен пенопласт уже не получится.
Как же хорошо жить в одноэтажном доме
У нас по Краснодарскому проекту все построено, не прогреешь в морозы!
А давайте с фанеры дома колотить и соломой перестилать крыши, а пол можно и земляной оставить.