МИД РФ предложил отменить безвозмездный возврат граждан из-за рубежа

Министерство иностранных дел России намерено пересмотреть законодательство, которое гарантирует безвозмездную помощь в возвращении граждан из-за рубежа в исключительных случаях, сообщают "Ведомости".
Сейчас подобной поддержкой могут воспользоваться граждане страны в случае угрозы их жизни за границей.
В пояснительной записке к документу указано, что данный принцип снижает эффективность работы механизма, поскольку оценка угроз россиянам затруднительна и субъективна, что ведет к частым отказам в предоставлении помощи. При этом строгие критерии для оказания поддержки обусловлены в том числе и безвозмездностью.
Вместо бесплатной помощи ведомство собирается обязать граждан возмещать стоимость затрат на эвакуацию. Предполагается, что на возвращение денег гражданам страны дадут три месяца. Таким образом, застрявшие за границей россияне сами будут решать, пользоваться ли им помощью страны.
Комментарии
Прикольно. Можно делать постоянно "нужную" ситуацию и всех вывозить платно.
Разумно. Потом можно в судебном порядке решать вопросы о платности эвакуации
Люди заплатили за билеты туда и обратно, пусть кто получил деньги на обратно и платит за незапланированный вывоз.
"Родина тебя бросит, сынок. Всегда". (с)
Наше мчс и правители только импортным помогают бесплатно, до сих пор не ясно почему за границей МЧС бесплатно пашет и технику привлекают, а наших рыбаков или альпинистов за деньги и это при том что они получают деньни с наших налогов
Во! Ещё балбесов с гор и льдин спускать небесплатно надо.
Есть предложение чтобы МИД работал за среднюю зарплату по стране
Если такое творится после обнуления, страшно подумать что начнется после осенних выборов которые мусолить будут аж две недели
Даже бомжи платят налоги в виде НДС приходя в магазин. Куда уплывают налоги?
куда, куда..
туда и не нам
14.08.2020 15:24
технарь
И пожары тушить по прейскуранту,а то повадились гореть!
В общем-полный хозрасчёт!!
вдох рубль- выдох два
14.08.2020 15:24
технарь
А участникам всяких "селигеров" налоги на всё надо в 4 раза поднять.
Технарь, я бы тебе в рожу дал за твое .ополизство.