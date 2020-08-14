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МИД РФ предложил отменить безвозмездный возврат граждан из-за рубежа

, ИА "Амител"
Теперь за эвакуацию россияне будут возвращать деньги государству
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел России намерено пересмотреть законодательство, которое гарантирует безвозмездную помощь в возвращении граждан из-за рубежа в исключительных случаях, сообщают "Ведомости".

Сейчас подобной поддержкой могут воспользоваться граждане страны в случае угрозы их жизни за границей.

В пояснительной записке к документу указано, что данный принцип снижает эффективность работы механизма, поскольку оценка угроз россиянам затруднительна и субъективна, что ведет к частым отказам в предоставлении помощи. При этом строгие критерии для оказания поддержки обусловлены в том числе и безвозмездностью.

Вместо бесплатной помощи ведомство собирается обязать граждан возмещать стоимость затрат на эвакуацию. Предполагается, что на возвращение денег гражданам страны дадут три месяца. Таким образом, застрявшие за границей россияне сами будут решать, пользоваться ли им помощью страны.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.08.2020 14:55
- гость -

Прикольно. Можно делать постоянно "нужную" ситуацию и всех вывозить платно.

14.08.2020 15:00
- гость -

Разумно. Потом можно в судебном порядке решать вопросы о платности эвакуации

14.08.2020 15:04
- гость -

Люди заплатили за билеты туда и обратно, пусть кто получил деньги на обратно и платит за незапланированный вывоз.

14.08.2020 15:20
- гость -

"Родина тебя бросит, сынок. Всегда". (с)

14.08.2020 15:23
- гость -

Наше мчс и правители только импортным помогают бесплатно, до сих пор не ясно почему за границей МЧС бесплатно пашет и технику привлекают, а наших рыбаков или альпинистов за деньги и это при том что они получают деньни с наших налогов

14.08.2020 15:24
технарь

Во! Ещё балбесов с гор и льдин спускать небесплатно надо.

14.08.2020 15:24
- гость -

Есть предложение чтобы МИД работал за среднюю зарплату по стране

14.08.2020 15:26
- гость -

Если такое творится после обнуления, страшно подумать что начнется после осенних выборов которые мусолить будут аж две недели

14.08.2020 15:29
- гость -

Даже бомжи платят налоги в виде НДС приходя в магазин. Куда уплывают налоги?

14.08.2020 15:30
- гость -

куда, куда..
туда и не нам

14.08.2020 15:36
Гость

14.08.2020 15:24
технарь
И пожары тушить по прейскуранту,а то повадились гореть!
В общем-полный хозрасчёт!!

14.08.2020 15:52
- гость -

вдох рубль- выдох два

14.08.2020 15:57
- гость -


14.08.2020 15:24
технарь

А участникам всяких "селигеров" налоги на всё надо в 4 раза поднять.

14.08.2020 15:57
- гость -

Технарь, я бы тебе в рожу дал за твое .ополизство.

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