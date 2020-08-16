Брат Дональда Трампа умер в больнице

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что его младший брат Роберт умер в субботу, 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.
"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", – заявил американский лидер.
Напомним, что 15 августа 71-летнего Роберта Трампа госпитализировали в одну из больниц Нью-Йорка с серьезным диагнозом. Какое именно заболевание выявили у Роберта Трампа, медики не уточнили в связи с врачебной тайной.
Президент США посетил брата в больнице. По информации СМИ, он провел с ним около 45 минут.
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